Apple изменила стойки для iPhone 17 на витринах, чтобы смартфоны не царапались в магазинах

Теперь вокруг MagSafe есть небольшая силиконовая прокладка.

Apple пришлось изменить фирменные витринные стенды MagSafe после того, как на демонстрационных iPhone 17 Pro начали замечать странные следы и потёртости. В сети это окрестили "Scratchgate", однако компания заявила, что это не царапины, а следы переноса материала от старых зарядных подставок.

По данным издания Consomac, чтобы решить проблему, Apple обновила витринные MagSafe-стенды, теперь они оснащены мягким силиконовым кольцом, которое отделяет зарядку от стеклянной задней панели телефона.

Apple подчёркивает, что это следствие износа демонстрационных аксессуаров, которые ежедневно выдерживают тысячи подключений. Налёт с задней панели, как уточнила компания, можно без проблем стереть - стекло останется целым.

Видео дня

Интересно, что подобные следы появлялись и на прошлых моделях iPhone, но именно у 17-й серии они стали заметнее из-за нового матового покрытия корпуса. Чтобы избежать повторения ситуации, Apple поручила сотрудникам чаще менять изношенные MagSafe-площадки и регулярно чистить демо-устройства.

В компании уверяют, что покупателям переживать не о чем, в обычных условиях такие следы не появляются.

Ранее мы рассказывали, что Apple рекомендует "солить" iPhone 17, чтобы убрать царапины – и это работает. Способ проверили авторы 9to5Mac – они протерли iPhone 17 Pro водой с морской солью и говорят, что это правда помогло.

Вас также могут заинтересовать новости: