Специалисты рекомендуют проверить свои устройства на наличие вредоносных программ, которые могут использовать вычислительную мощность роутера и ухудшать работу Wi-Fi.

Специалисты международной компании по разработке антивирусного программного обеспечения ESET рассказали, как выяснить причины медленного Wi-Fi соединения и исправить проблему самостоятельно.

Среди наиболее распространенных причин медленного Wi-Fi соединения и низкой скорости интернета в компании называют:

неправильное расположение роутера: так, на качество сигнала может влиять большое расстояние от роутера к устройствам и блокировка его физическими помехами;

устаревшую модель роутера, которая может требовать обновления программного обеспечения;

большое количество устройств, которые пытаются подключиться к роутеру одновременно, что может перегружать сеть и ухудшать работу интернета.

наличие на устройствах программ, которые требуют особой пропускной способности, например, игровых приложений;

работу беспроводных сигналов на разных диапазонах частот и каналах Wi-Fi.

В случае использования соседями того же канала, что и в вашей домашней сети, его пропускная способность может быть превышена. В таком случае специалисты рекомендуют попытаться уменьшить диапазон самостоятельно, при условии отсутствия автоматической регулировки.

Видео дня

По данным ESET, диапазон частот 5 ГГц предлагает больше каналов Wi-Fi на выбор, чем диапазон 2,4 ГГц. Хотя покрытие может быть лучше в случае выбора первого варианта, скорость будет больше с меньшим диапазоном частот.

ограничение скорости интернета провайдером из-за превышения использования данных пользователями или перегрузки сети.

подключение посторонних лиц к Wi-Fi: например, ваши соседи могут попытаться бесплатно воспользоваться услугами вашего Wi-Fi, угадав легкий пароль к нему.

использование VPN;

наличие вредоносного программного обеспечения на устройстве, которое может работать в фоновом режиме, подключаться к другим устройствам через интернет и использовать память, ухудшая работу Wi-Fi.

Как исправить медленное Wi-Fi соединение

Для начала специалисты рекомендуют разместить роутер в центре помещения, изменить частотный диапазон или канал Wi-Fi, если текущий перегружен соединениями. После этого следует перезагрузить роутер, установить доступные обновления и не забывать делать это регулярно.

Кроме того, в компании ESET осветуют проверить, какие устройства подключены к домашней сети, и отключить устройства, которые не используются. Также следует удалить программы и задачи, которые требуют использования больших мощностей и могут работать в фоновом режиме.

"Если у вас устаревшая модель роутера, подумайте о его замене на новый, более современный. При увеличении количества устройств или нестабильности работы интернета следует изменить провайдера или обновить свой пакет интернета", - добавили в компании.

Также стоит проверить свои устройства на наличие вредоносных программ, которые могут использовать вычислительную мощность роутера и ухудшать работу Wi-Fi. Чтобы минимизировать подобные риски, следует изменить по умолчанию пароли для всех устройств и создать надежную и уникальную комбинацию для защиты роутера.

Кроме того, для защиты смарт-устройств и ноутбуков специалисты рекомендуют использовать решение по безопасности, а также включать VPN при подключении. Чтобы избежать использования известных уязвимостей, необходимо регулярно обновлять все устройства, включая роутер. Также следует проверить, включено ли сетевое шифрование WPA2 или WPA3.

Справка. ESET - эксперт в области защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании расположен в Братиславе, Словакия.