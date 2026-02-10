'Последние бои за Покровск': в Reuters объяснили, что будет означать для РФ захват города

Покровск, железнодорожный узел, с прошлого года является местом ожесточенных боев.

Российские войска пытаются продвинуться вперед вокруг города Покровск на востоке Украины, надеясь завершить длительную кампанию по захвату стратегического центра, поскольку Москва стремится захватить всю Донецкую область, сообщает Reuters со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Издание отмечает, что Украина пытается остановить медленное продвижение российских войск вокруг Покровска и в других местах вдоль 1200-километровой линии фронта.

При этом, как указывается, страна находится под давлением США, которые требуют заключить мирное соглашение, чтобы положить конец четырехлетней войне в рамках действующих переговоров.

Издание ссылается на заявление Генштаба ВСУ о том, что украинские войска продолжают удерживать северную часть Покровска. Приводятся данные, что до полномасштабной войны в городе проживали 60 000 жителей. Также ВСУ защищают небольшой город Мирноград поблизости.

В статье рассказывается, что Покровск, железнодорожный узел, с прошлого года является местом ожесточенных боев. Как признает издание, падение этого города станет крупнейшей победой России на поле боя со времени захвата восточного города Авдеевка в начале 2024 года.

Примечательно, что в конце 2025 года Россия заявляла о якобы захвате Покровска, но Киев это заявление опроверг.

Издание поделилось данными аналитиков, что с начала 2023 года Россия захватила лишь около 1,3% территории Украины. Однако российские атаки нанесли значительный ущерб национальной энергетической сети Украины в течение последних месяцев.

В публикации упоминается заявление 7-го корпуса быстрого реагирования Украины, который контролирует оборону в этом районе, что армия России "наступает в районе Покровска и Мирнограда", используя "недостаточную" украинскую противовоздушную оборону, применяя управляемые бомбы и контролируя высоты и фланги благодаря своему численному преимуществу.

По данным мониторингового канала DeepState, российская пехота продвигается в северную часть Покровска и пытается дойти до соседнего села Гришино. Аналитики на карте указали, что почти весь Покровск и значительная часть Мирнограда находятся под контролем России. Они описали текущие бои как "последние сражения" за эти два населенных пункта.

Издание отметило, что почти через четыре года после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, страна-агрессор оккупировала примерно пятую часть территории Украины, включая Крым и часть восточной Украины, которую она захватила еще до полномасштабной войны.

Сейчас Россия требует от Украины отказаться от остальных 20% территории Донецкой области, которую еще удерживает, а также продолжает попытки захватить эти земли.

В публикации говорится, что Москва пообещала продолжать борьбу, пока не достигнет своих военных целей. В Кремле заявляют, что вопрос территории имеет "фундаментальное значение" для текущих мирных переговоров, которые ведут США.

Издание, ссылаясь на данные опроса, отмечает, что большинство украинцев считают неприемлемым отдать остальную часть Донецкой области, которая включает хорошо укрепленные, так называемые "города-крепости" Славянск и Краматорск, в обмен на мир.

"Даже при таких условиях захват всей Донецкой области для России остается делом лет. Бои за агломерацию Славянск-Краматорск могут длиться до трех лет и обернуться огромными потерями для сил захватчиков", - указывается в заявлении 7-го корпуса быстрого реагирования в соцсети Х.

