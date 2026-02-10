Подводный 'певец' размером с автобус: что известно про кита с уникальными вокальными данными

Эти киты вырастают до 15-19 метров в длину.

Горбатые киты являются звездами среди любителей наблюдать за китообразными из-за того, что они часто проявляют активность на поверхности. В BBC Wildlife Magazine рассказали интересные факты об этих млекопетающих.

Насколько большие горбатые киты

В издании поделились, что горбатые киты вырастают до 15-19 метров в длину, что сопоставимо с размером автобуса. Более того, они в среднем весят по около 40 тонн.

Одной из отличительных черт горбатых китов являются их длинные грудные плавники. Они могут вырастать до почти 5 метров в длину.

Где обитают горбатые киты

В издании напомнили, что горбатые киты встречаются во всех крупных океанах. Они, как правило, избегают крайних районов Арктики и Антарктики, покрытых паковым льдом, и предпочитают держаться ближе к побережью во время своих долгих миграций.

Ученые с помощью спутникового слежения выяснили, что горбатые киты иногда прерывают свои длительные миграции у гигантских подводных гор. Например, они останавливаются на несколько дней у подводной горы Ла-Перуз между островами Реюньон и Мадагаскар в Индийском океане, а в Тихом океане, у берегов Новой Каледонии, они остаются у подводных гор на неделю или более, прежде чем продолжить свою миграцию на юг.

Исследователи предполагают, что во время перерывов горбатые киты питаются в водах над подводными горами, которые часто богаты планктоном и рыбой. Они также могут собираться для спаривания.

Как выглядят горбатые киты

В издании напомнили, что у горбатых китов нет зубов. Вместо этого у них есть около 270-400 баленных пластин с каждой стороны рта, которые они используют для фильтрации криля и мелкой рыбы из воды.

Поскольку у горбатых китов нет зубов, по которым можно было бы определить их возраст, трудно сказать, сколько они могут прожить, подчеркнули в издании. По некоторым оценкам, их продолжительность жизни составляет около 50 лет, по другим - до 80 лет.

У горбатых китов большие бугристые головы и большие светлые плавники. Когда эти млекопетающие питаются, их горла расширяются, как аккордеон, а широкие хвостовые плавники часто поднимаются высоко перед глубоким погружением.

В издании добавили, что горбатые киты имеют темную спину и пятнистый светлый низ, а также характерную бело-черную пигментацию на нижней стороне хвостового плавника. На их теле также можно увидеть характерные шрамы и скопления ракушек. Эти отметины позволяют ученым идентифицировать отдельных особей и отслеживать их на протяжении десятилетий.

Чем питаются горбатые киты

Горбатые киты обычно заглатывают в рот огромные глотки воды, а затем выталкивают воду через пластины, удерживая добычу внутри. В их рацион в основном входит криль - мелкие ракообразные, а также другие мелкие беспозвоночные. Также киты могут есть мелких стайных рыб, таких как анчоусы, сардины и скумбрия..

Интересно то, что некоторые горбатые киты используют метод совместной охоты на рыбу, который ученые называют "пузырьковой сетью". Во время охоты киты погружаются под косяк рыбы, а затем спиралью поднимаются вверх, выпуская воздушные пузырьки.

По мере подъема эти пузырьки дезориентируют рыбу и заманивают ее в плотный комок. Затем киты могут быстро подплыть к косяку и проглотить целую кучу рыбы.

Как общаются горбатые киты

Горбатые киты являются известными "подводными певцами". Они издают громкие звуки, которые могут длиться часами и распространяться на огромные расстояния по океану. Точная функция песен горбатых китов неизвестна, но существует много теорий.

Обычно самцы издают длинные сложные песни во время сезона размножения. Ученые считают, что эти песни могут служить для привлечения самок.

Некоторые исследователи уверены, что своими песнями самцы горбатых китов также могут бросать вызов другим самцам. Еще одна теория гласит, что они выполняют эхолокационную функцию, действуя как сонар.

Кроме того, горбатые киты также используют хрюканье, стоны и фырканье для общения друг с другом, а детеныши, как известно, "шепчут" своим матерям, используя низкие тона, которые слышны только на небольшом расстоянии. Это может помочь им избежать хищников и крупных самцов.

