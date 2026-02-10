Климкин оценил шансы на прекращение войны в Украине до июня 2026 года

Бывший министр иностранных дел Украины предполагает, что может произойти прекращение огня, но он не надеется на окончательное завершение войны.

В администрации США и в целом в американской политике есть разные группы влияния, которые имеют разные взгляды на временные рамки урегулирования войны, заявил бывший министр иностранных дел, аналитик Павел Климкин в интервью LIGA.net.

Поэтому Климкин считает, что дедлайн для прекращения боевых действий в российско-украинской войне до июня является важным, но не критическим для президента США Дональда Трампа.

"Для кого-то промежуточные выборы в ноябре – это важная история. Сейчас пока что выглядит так, что в Конгрессе (Палате представителей. – прим. ред.) могут одержать верх демократы. Это пока не катастрофа для Трампа. А вот если он проиграет также и Сенат... Пока что, опять же, так не выглядит, но, однако, такой шанс уже не отвергнут, вокруг этого немало спекуляций", – пояснил экс-министр.

Видео дня

По его мнению, глава Белого дома вряд ли "слезет" с российско-украинской войны, поскольку "абсолютно критическими историями" для президента США являются "мы и Ближний Восток".

Климкин отметил, что только в этих войнах "эго и политическое наследие" Дональда Трампа могут быть удовлетворены. Более того, благодаря этому он обезопасывает себя от ударов со стороны демократов или тех республиканцев, которые "вообще не хотят что-то делать в мире и говорят – Штаты, собственно, превыше всего".

В то же время, бывший министр иностранных дел Украины поделился, что привязка мирного урегулирования к июню является вполне логичной, потому что если в этом месяце "что-то произойдет", то можно будет "на активной фазе избирательной кампании продемонстрировать еще один большой успех".

"Является ли эта привязка критической для Трампа как для президента и как для человека, который хочет выиграть выборы? Я этого сейчас не чувствую. Важная, но не критическая", - добавил Климкин.

Также он не исключает, что может произойти прекращение огня, но в окончательное завершение войны экс-министр не верит.

Завершение войны в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США не устанавливали "дедлайн" завершения войны в Украине. Уитакер отметил, что США хотят прекращения боевых действий, чтобы "обе стороны собрались вместе и договорились о мире" и чтобы это произошло как можно скорее. Постпред США при НАТО отметил, что в такой ситуации установление сроков является "очень опасным". Он добавил, что США хотят, чтобы мирное соглашение было заключено, и надеются, что когда все будет готово, это произойдет.

Также мы писали, что Зеленский рассказал во время общения с журналистами, что США выступили с предложением, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну. Президент Украины не исключает, что следует ожидать давления со стороны США в отношении таких временных рамок прекращения активных боевых действий. Он добавил, что внутренние вопросы в Америке имеют влияние и наверняка станут еще более актуальными для них. На вопрос, могут ли США выйти после июня из переговорного процесса, если не будет заключено мирное соглашение, Зеленский поделился, что такой информации не получал от делегации, представляющей Украину на переговорах.

Вас также могут заинтересовать новости: