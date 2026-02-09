Несколько чашек чая или кофе в день снижают риск деменции, - исследование

Кофе и чай содержат кофеин и полифенолы, которые могут защищать от старения мозга, улучшая здоровье сосудов и уменьшая воспаление.

Как выяснили ученые, люди, которые выпивают несколько чашек чая или кофе в день, имеют меньший риск развития деменции и несколько лучшие когнитивные показатели, чем те, кто избегает этих напитков, сообщает The Guardian.

Издание рассказало, что медицинские записи о более чем 130 000 человек показали, что в течение 40 лет те, кто регулярно выпивал две-три чашки кофе с кофеином или одну-две чашки чая ежедневно, имели на 15-20% меньший риск развития деменции, чем те, кто не употреблял эти напитки.

В статье, опубликованной в журнале Американской медицинской ассоциации, говорится, что люди, употребляющие кофе с кофеином, также сообщают о несколько меньшем когнитивном спаде, чем те, кто предпочитает этот же напиток, но без кофеина.

Добавляется, что такие люди демонстрируют лучшие результаты в некоторых объективных тестах на функциональность мозга.

Также результаты исследования указывают на то, что регулярное употребление чая и кофе полезно для мозга. В то же время, это нельзя доказать, поскольку люди, употребляющие кофеин, могут быть менее подвержены деменции по другим причинам.

В статье указывается, что подобная связь могла бы возникнуть, если бы люди, которые плохо спят и, как представляется, имеют больший риск когнитивного снижения, избегали кофеина, чтобы лучше высыпаться ночью.

"Наше исследование само по себе не может доказать причинно-следственную связь, но, по нашему мнению, это лучшее на сегодняшний день доказательство, касающееся потребления кофе и чая и когнитивного здоровья, и оно согласуется с правдоподобной биологией", – поделился главный автор исследования Ю Чжан, который изучает эпидемиологию питания в Гарвардском университете.

Издание подчеркивает, что кофе и чай содержат кофеин и полифенолы, которые могут защищать от старения мозга, улучшая здоровье сосудов и уменьшая воспаление и окислительный стресс, во время которого вредные атомы и молекулы, называемые свободными радикалами, повреждают клетки и ткани.

Более того, вещества, содержащиеся в напитках, также могут улучшать метаболическое здоровье. Например, кофеин связан с более низкими показателями заболеваемости диабетом 2 типа, который является известным фактором риска развития деменции.

Исследователи проанализировали записи 131 821 добровольцев, которые участвовали в двух крупных исследованиях в США в области здравоохранения: "Здоровье медсестер" и "Наблюдение за медицинскими работниками".

Отмечается, что в обоих исследованиях в течение 43 лет проводились повторные оценки рациона участников, диагнозов деменции, любого когнитивного снижения, которое они испытали, а также результатов объективных когнитивных тестов.

Результаты показали, что мужчины и женщины, которые употребляли больше всего кофе с кофеином, имели на 18% более низкий риск деменции по сравнению с теми, кто употреблял его мало или вообще не употреблял. При этом аналогичные результаты были получены для чая.

"Эффект, казалось, стабилизировался при употреблении двух-трех чашек кофе с кофеином или одной-двух чашек чая с кофеином. Не было обнаружено связи между кофе без кофеина и деменцией", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить, действительно ли эти два напитка защищают мозг.

Чжан добавил, что новые исследования могут изучить, вызывают ли эти напитки биологические изменения, связанные с функцией мозга, которые можно обнаружить с помощью сканирования или других тестов.

Профессор кардиометаболической медицины в Университете Глазго Навид Саттар рассказал, что получить четкость не будет легко, не в последнюю очередь потому, что кофеин может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на мозг.

Издание отметило, что чай и кофе содержат антиоксиданты, которые могут быть полезны, а кофеин может мотивировать людей к работе, учебе и физическим упражнениям.

В то же время, у некоторых людей кофеин повышает артериальное давление, что является значительным фактором развития деменции.

"Кофеин имеет множество эффектов, некоторые из которых могут быть полезными, а некоторые – вредными, и конечный эффект невозможно оценить, пока не будет проведено рандомизированное исследование", – отметил Саттар.

По мнению исследователей, примерно половину случаев деменции в мире можно предотвратить или отсрочить, если устранить такие факторы, как ожирение, курение, чрезмерное употребление алкоголя, потеря слуха и высокое кровяное давление.

"Не считайте кофе или чай волшебной защитой. Я бы сказал, что для улучшения здоровья мозга важно вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься физическими упражнениями, соблюдать сбалансированное питание и хорошо высыпаться", - советует Чжан.

