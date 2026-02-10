'Иногда, чтобы хорошо вспахать, нужно очень долго запрягать': командир ВСУ об ударах по Москве

Он подчеркивает необходимость системных ударов по военным мощностям РФ.

Можно задавать вопрос о симметричности ударов: если россияне бьют по Киеву, то почему мы не можем ударить по Москве, но для этого нужна серьезная подготовка. Об этом сказал Юрий Федоренко, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", на Radio NV.

"Но то, что делают наши специальные службы, вы же не думаете, что это все стоит на паузе. Иногда для того, чтобы хорошо вспахать, нужно очень долго запрягать, подготовить вола и плуг. Поэтому те меры, которые принимаются в отношении Российской Федерации, их столицы Москвы, мы оставим их за скобками. Но я убежден, что в случае, если Россия не поймет критичность ситуации, не начнет отступать, то эти меры будут реализованы", - подчеркнул Федоренко.

Он отметил, что Украина должна иметь системное влияние на стратегическом уровне.

"То есть украинские беспилотники, а также ракеты, которые есть у нас, должны бесперебойно бить по объектам, которые добывают, производят, перегоняют нефтепродукты. Это основные деньги для ведения войны против Украины, которые имеет Российская Федерация", - подчеркнул Федоренко.

По его словам, также необходима сложная работа наших дипломатов по привлечению финансирования в изготовление беспилотников и системного нанесения огневого поражения.

"Плюс дополнительно мы должны постоянно "качать" Соединенные Штаты Америки на то, что ракеты "Томагавк" - это не инструмент, который дает нам возможность достичь желаемых результатов по уничтожению конкретной какой-то цели противника, а это инструмент защиты для украинских младенцев, пожилых людей, женщин, в целом украинского народа", - подчеркнул Федоренко.

Он отметил, что это инструмент защиты, когда "Томагавки" начинают бить по объектам, которые производят комплектующие, узлы, агрегаты, собирают готовые ракеты, беспилотники, пушки, боеприпасы.

"Когда все это начинает гореть, противник теряет возможность терроризировать украинский народ в глубине нашей территории и уменьшает натиск по передней линии", - подчеркнул командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес".

Он отметил, что следующая составляющая - это оперативный уровень, где мы должны сделать все возможное для того, чтобы иметь большое количество беспилотников. При этом он подчеркнул, что абсолютно очевидно, что для того, чтобы украинский беспилотник или ракета долетели, "например, до Москвы, но не будем называть, обойдем этот политический острый угол, ну, к примеру, до объектов, которые производят нефтепродукты или изготавливают те самые "Шахеды", нужно преодолеть все препятствия на пути и над этим нужно работать".

Удары по РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, атаки беспилотников по Москве и области имеют целью продавливать российскую противовоздушную оборону (ПВО) российской столицы.

Военный обозреватель Денис Попович отмечал, что необходимо эту российскую оборону, которая очень плотная, подавить и пробить.

Он добавил, что вокруг Москвы расположены 75 позиций комплексов "Панцирь-С1", которые постоянно перемещаются. Кроме того, там РФ также имеет мобильные огневые группы, комплексы С-300 и С-400 и средства радиоэлектронной борьбы.

