Майк Тайсон обиделся, что журналист задал вопрос не ему.

Майк Тайсон возмутился вопросом журналиста после выставочного боя против Роя Джонса-младшего, чем рассмешил своего соперника.

После поединка, который завершился вничью, журналист спросил у Джонса: "Люди волновались, что вы или Майк можете пострадать. У вас где-то в подсознании не было таких опасений?".

Джонс не успел ответить, так как вмешался Тайсон.

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"Я не дрался 15 лет, а он - всего пару лет. Почему никого не волнует моя задница? Он бился два года назад, а все волнуются о его заднице".

Журналист ответил: "Никто не думал, что гигант может упасть". На что Тайсон сказал, что после пятнадцати лет простоя он уже не гигант, а "новичок".

Весь этот диалог изрядно повеселил Джонса.

"Why nobody care about my ass?!" 😂



Mike Tyson just wants people to worry about him! #TysonJonesJrpic.twitter.com/xgrRwQBtw5 — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) November 29, 2020

Майк Тайсон - Рой Джонс: главное

Поединок Тайсон - Джонс завершился со счетом 79:73, 76:80, 76:76.

54-летний Тайсон в предыдущий раз выходил на ринг в 2005 году, а 51-летний Джонс - в 2018-м.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 поединка, 50 побед (44 - нокаутом), 6 поражений. Джонс в 75 боях одержал 66 побед (47 - нокаутом) и проиграл 9 раз.

Ранее Майк Тайсон показал, как готовится к возвращению на ринг.

Гонорар Тайсона за бой составил 10 миллионов долларов, а Джонса - 3 миллиона. Часть вырученных денег пойдет на благотворительность.

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Автор: Антон Дударь