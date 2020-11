Майк Тайсон возмутился вопросом журналиста после выставочного боя против Роя Джонса-младшего, чем рассмешил своего соперника.

После поединка, который завершился вничью, журналист спросил у Джонса: "Люди волновались, что вы или Майк можете пострадать. У вас где-то в подсознании не было таких опасений?".

Джонс не успел ответить, так как вмешался Тайсон.

Читайте такжеБой легенд бокса Тайсона и Джонса завершился вничью (фото, видео)

"Я не дрался 15 лет, а он - всего пару лет. Почему никого не волнует моя задница? Он бился два года назад, а все волнуются о его заднице".

Журналист ответил: "Никто не думал, что гигант может упасть". На что Тайсон сказал, что после пятнадцати лет простоя он уже не гигант, а "новичок".

Весь этот диалог изрядно повеселил Джонса.

"Why nobody care about my ass?!" 😂



Mike Tyson just wants people to worry about him! #TysonJonesJrpic.twitter.com/xgrRwQBtw5