Кристиан Ли отстоял свой титул чемпиона в легком весе.

Эффектный поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам от промоушена ONE Championship.

Чемпион в легком весе Кристиан Ли из Сингапура защитил свой титул, нокаутировав россиянина Тимофея Настюхина.

Читайте такжеТретий бой Макгрегора и Порье официально утвержден: названа дата

Поединок завершился уже в первом раунде - для победы Ли хватило 73 секунды.

Сингапурец сбил соперника с ног и начал один за другим наносить удары. Рефери был вынужден остановить избиение.

Для Ли это 15-я победа в ММА при трех поражениях. Настюхин проиграл в четвертый раз при 14 победах.

Видео опубликовал ONE Championship.

Видео нокаута

Полный бой

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь