Эффектный поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам от промоушена ONE Championship.
Чемпион в легком весе Кристиан Ли из Сингапура защитил свой титул, нокаутировав россиянина Тимофея Настюхина.
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Поединок завершился уже в первом раунде - для победы Ли хватило 73 секунды.
Сингапурец сбил соперника с ног и начал один за другим наносить удары. Рефери был вынужден остановить избиение.
Для Ли это 15-я победа в ММА при трех поражениях. Настюхин проиграл в четвертый раз при 14 победах.
Видео опубликовал ONE Championship.
Видео нокаута
Christian Lee 🇺🇸🇸🇬 retains the ONE Lightweight World Title with a first-round stoppage of Timofey Nastyukhin! @ChristianLeeMMA@tntdrama@BleacherReport@BR_MMA@brlive#WeAreONE#ONEChampionship#ONEonTNT2pic.twitter.com/mxxy1ZRF8S— ONE Championship (@ONEChampionship) April 15, 2021
Полный бой
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