Деньги - на борьбу с коронавирусом: ужин с теннисисткой был продан на аукционе за 85 тысяч долларов

Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар приняла участие в благотворительном аукционе All in challenge, который собирает деньги пострадавшим от пандемии коронавируса.

Канадская теннисистка выставила на торги возможность с ней поужинать, а также посмотреть один из матчей с ее участием из личной ложи.

Стартовая цена лота составляла 2500 долларов, а сумма в итоге выросла до 85 тысяч, которые заплатит победитель.

"85 тысяч?! Ребята, вы удивительные! Деньги помогут людям, которые так в них нуждаются. Горжусь всеми вами, спасибо, что стали частью аукциона вместе со мной. Вы лучшие фанаты", - написала Бушар в Twitter.

Стоит отметить, что Бушар считалась одной из самых перспективных теннисисток мира, но в последние годы растеряла форму, а сейчас находится в четвертой сотне мирового рейтинга.

YOU GUYS!!!! 85k?!?! you guys are AMAZING!!! this is going to help people in need so so so much. proud of you all, thank you for being a part of this with me. best fans ♥️ @allinchallenge@My15SOFpic.twitter.com/thp2218cf4