Известная украинская теннисистка выпустила свою дебютную песню (видео)

Теннисистка Даяна Ястремская стала певицей.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская во время паузы в теннисном сезоне, связанной с коронавирусом, стала певицей. Теннисистка записала свою первую песню.

Песня, которая опубликована на YouTube-канале Ястремской и других площадках, называется "Тысячи меня".

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"Иногда мы думаем, что никогда не перешагнем черту, за которой туманная неизведанность. Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Многие так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты. Когда-то мне казалось, что "петь" - это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня", - прокомментировала теннисистка выход дебютной песни в Instagram.

Все средства, которые будут собраны с продаж и прослушиваний песни, будут направлены в благотворительный фонд спортсменки.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что теннисистка Элина Свитолина во время карантина завела кулинарный блог.