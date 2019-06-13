На Европейских играх в Минске Украину представят 198 спортсменов
17:05, 13 июня 2019Другое
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Вторые Европейские игры стартуют в столице Беларуси 21 июня.
На Европейских играх разыграют 200 комплектов наград / фото: minsk2019.by
198 спортсменов будут представлять Украину на вторых в истории Европейских играх, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.
Украинские спортсмены будут представлены во всех пятнадцати видах спорта и двадцати двух дисциплинах.
Всего на Европейских играх в Минске выступит около 4000 спортсменов из 50 стран и будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.
Также отметим, что соревнования в восьми видах спорта будут квалификационными на Олимпиаду-2020.
Напомним, на первых в истории Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, Украина завоевала 46 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовые) и заняла восьмое место в общем зачете.
УНИАН ранее также сообщал о том, что лучшей спортсменкой Украины по итогам мая была признана легкоатлетка Ярослава Магучих.
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