Украинские легкоатлетки завоевали две медали на турнире в Германии

Ольга Ляховая и Марина Бех-Романчук успешно выступили на турнире Anhalt 2019.

Украинские легкоатлетки завоевали две медали на турнире Anhalt 2019, который прошел в немецком Дессау-Росслау.

Об этом сообщает XSport.ua.

Золотую медаль в забеге на 800 метров выиграла Ольга Ляховая. Украинка показала результат 2:01,20 минуты, опередив ближайшую преследовательницу Катарину Трост из Германии на 0,16 секунды.

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Марина Бех-Романчук стала обладательницей серебряной награды в прыжках в длину. Результат украинской спортсменки - 6,85 метра. В борьбе за золото она уступила немке Малайке Михамбо (7,05 метра). В заключительной попытке Бех-Романчук выполнила олимпийский норматив.

Также на турнире выступали еще два представителя Украины. Сергей Смелик не сумел пробиться в главный финал, но победил в финале В на дистанции 100 метров, а Кристина Струй в этой же дисциплине заняла шестое место.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский тяжелоатлет с золотой медалью отобрался на Олимпиаду-2020.