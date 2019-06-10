Украинский тяжелоатлет с золотой медалью отобрался на Олимпиаду-2020 (фото)
16:15, 10 июня 2019Другое
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Дмитрий Чумак выиграл турнир British International Open в английском Ковентри.
Дмитрий Чумак стал лучшим на турнире в Англии / фото: uwf.net.ua
Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал победителем международного турнира British International Open, который прошел в Англии.
Чумак выступал в весовой категории до 109 кг, в которую перешел ради Олимпиады-2020.
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Украинец взял 170 кг в рывке, а затем покорил вес 210 кг в толчке. С суммой 380 кг Чумак стал лучшим в двоеборье.
Второе место занял литовец Аренас Сидискис (350 кг), а третье - британец Оуэн Боксолл (350 кг)
Турнир British International Open имеет статус квалификационных соревнований на Олимпийские игры в Токио. Таким образом, Чумак завоевал путевку на Олимпиаду-2020.
Дмитрий Чумак
Отметим, что Чумак является действующим чемпионом Европы.
УНИАН ранее также сообщал о том, что МОК решил судьбу бокса на Олимпиаде-2020.
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