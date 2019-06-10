Украинский тяжелоатлет с золотой медалью отобрался на Олимпиаду-2020 (фото)

Дмитрий Чумак выиграл турнир British International Open в английском Ковентри.

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал победителем международного турнира British International Open, который прошел в Англии.

Чумак выступал в весовой категории до 109 кг, в которую перешел ради Олимпиады-2020.

Читайте такжеУкраинец Бондаренко завоевал золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги

Украинец взял 170 кг в рывке, а затем покорил вес 210 кг в толчке. С суммой 380 кг Чумак стал лучшим в двоеборье.

Второе место занял литовец Аренас Сидискис (350 кг), а третье - британец Оуэн Боксолл (350 кг)

Турнир British International Open имеет статус квалификационных соревнований на Олимпийские игры в Токио. Таким образом, Чумак завоевал путевку на Олимпиаду-2020.

Отметим, что Чумак является действующим чемпионом Европы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что МОК решил судьбу бокса на Олимпиаде-2020.