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Украинский тяжелоатлет с золотой медалью отобрался на Олимпиаду-2020 (фото)

16:15, 10 июня 2019
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Дмитрий Чумак стал лучшим на турнире в Англии / фото: uwf.net.ua

Чумак выступал в весовой категории до 109 кг, в которую перешел ради Олимпиады-2020. 

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Украинец взял 170 кг в рывке, а затем покорил вес 210 кг в толчке. С суммой 380 кг Чумак стал лучшим в двоеборье.

Второе место занял литовец Аренас Сидискис (350 кг), а третье - британец Оуэн Боксолл (350 кг)

Турнир British International Open имеет статус квалификационных соревнований на Олимпийские игры в Токио. Таким образом, Чумак завоевал путевку на Олимпиаду-2020.

Дмитрий Чумак

Отметим, что Чумак является действующим чемпионом Европы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что МОК решил судьбу бокса на Олимпиаде-2020.

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Теги: #тяжелая атлетика#Олимпиада-2020#Дмитрий Чумак