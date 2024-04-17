В настоящее время телеканалы должны транслировать не менее 90% общего времени эфира на украинском языке.

С 17 июля этого года вступает в силу закон "О медиа", который увеличивает требования по использованию государственного языка в эфирах украинских программ, сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"Следовательно, за три месяца использование негосударственного языка в эфирах допускается только в употребленных участниками программ устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах. А все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.д. на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском", - пояснил Кремень.

По его словам, это поможет избежать украинско-российского двуязычия в теле- и радиоэфирах. Ведь такая практика и по сей день существует на общенациональных телевизионных каналах.

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"С 17 июля такая практика будет прекращена. Украинского станет больше!", - отметил Тарас Кремень.

Напомним, что с 1 января 2024 года телеканалы, которые имеют лицензию на общегосударственное вещание, должны транслировать программы на государственном языке, в том числе и фильмы, не менее 90% общего времени эфира между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00 ч.

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