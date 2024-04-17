В то же время, если Украина сможет удержаться этот год и пополнить свои силы, она может попытаться контратаковать.

Война в Украине сейчас переживает критический момент. Как пишет The Wall Street Journal, стратегия Владимира Путина, направленная на то, чтобы пересилить поддержку Украины со стороны Запада, оказалась долговечной, и ближайшие месяцы могут решительно изменить ход войны в пользу России.

"Без поступления свежей живой силы и западной военной техники Украина может столкнуться с дальнейшими потерями своей земли и лучших войск, что омрачает любую надежду вернуть почти 20% ее оккупированной территории", - пишет издание.

В то же время, отмечают в WSJ, Россия очень медленно набирает позиции и несет большие потери в личном составе и технике. Если Украина сможет удержаться этот год и пополнить свои силы, она может попытаться контратаковать. Но учитывая неопределенность будущего американской помощи, и то, что европейские страны не в состоянии значительно увеличить помощь быстрыми темпами, перспективы Украины повернуть войну в свою пользу тускнеют.

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Линия фронта почти не движется благодаря украинской храбрости и изобретательности, а также российским тактическим слабостям.

"Мы более эффективны и более технологичны", - сказал украинский офицер, который командует подразделением авиации и беспилотников вблизи Авдеевки. "Они возвращаются домой после любого поражения, но мы теряем нашу землю, наши дома, наших людей".

Сейчас Россия пытается продвигаться на нескольких фронтах. Критической целью России является город Часов Яр, расположенный на высоте к западу от Бахмута. Взятие Часового Яра откроет путь для нападения на другие города, такие как Константиновка и Краматорск в Донецкой области, которая является основной мишенью для Путина.

В то же время некоторые чиновники западной военной разведки считают, что сейчас Россия сосредоточена не столько на достижении немедленных территориальных достижений, сколько на размывании способности и воли Украины воевать. Усиление атак России беспилотниками и ракетами имеет целью продемонстрировать свою силу, ухудшить ресурсы Киева и показать западным сторонникам Украины, что ее поддержка напрасна.

Серьезные недавние повреждения украинской инфраструктуры указывают на то, что возможности противовоздушной обороны страны сокращаются, говорят аналитики.

Кроме того, отсутствие в Украине значительной дополнительной живой силы означает, что потери компенсируются поэтапно в подразделениях, которые длительное время остаются на одном участке фронта. Хотя это означает, что они знакомы с ситуацией, это также создает мозаику подразделений из разных бригад, которые пытаются общаться и эффективно сотрудничать, отмечает издание.

Война в Украине - мнения аналитиков

Как отмечало The New York Times, ситуация на поле боя в Украине все больше обостряется. Перед Украиной появились три критических вызова: нехватка боеприпасов, нехватка хорошо подготовленных войск и сокращение противовоздушной обороны. Сейчас, когда Россия усиливает свои атаки, каждая отдельная проблема усиливает влияние других уязвимых мест и увеличивает риск того, что российские войска прорвут украинскую оборону.

Politico писал, что успех российских оккупационных войск в Часовом Яру поставит под угрозу безопасность остальных городов в Донецкой области.

А ISW прогнозирует, что РФ может достичь оперативно значимые успехи во время следующих наступлений.

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