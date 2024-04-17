Под завалами еще находятся люди.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Чернигову известно уже об 11 погибших, среди убитых Россией - 25-летняя лейтенант полиции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по городу.

"11 погибших, 22 травмированных по состоянию на сейчас. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших", - заявил министр.

Клименко подчеркнул, что под завалами еще есть люди.

"Продолжается поисково-спасательная операция. С пострадавшими работают психологи", - отметил чиновник.

Он сообщил, что среди погибших в результате российского обстрела - 25-летняя лейтенант полиции.

"Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение", - отметил министр.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба заявил, что сейчас известно о 50 пострадавших, из которых трое детей.

"Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, учреждение высшего образования, десятки авто", - рассказал он.

Ракетные удары по Чернигову 17 апреля: что известно

Оккупационная армия России сегодня, 17 апреля, нанесла три ракетных удара почти по центру Чернигова, в результате есть жертвы и пострадавшие.

И. о. Черниговского городского головы Александр Ломако заявил, что речь идет о прилете по объекту социальной инфраструктуры.

Начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в городе повреждено очень много многоэтажных домов, гражданская инфраструктура, уничтожены десятки единиц транспортных средств.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Чернигове в результате ракетного удара российских захватчиков известно уже о 10 погибших и 20 пострадавших.

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