Алексей Данилов отметил, что главная проблема - анонимность.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Telegram-каналы в Украине не должны быть анонимными. Он отметил, что анонимность помогает распространять российские нарративы.

"Главная угроза деятельности определенной группы Telegram-каналов - это анонимность их владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, сфальсифицированной и сознательно манипулятивной информации. С учетом этих особенностей, российский режим широко использует Telegram-площадки с целью попыток дестабилизации украинского общества", - написал Данилов в Facebook.

По его словам, популярна в Украине сеть Telegram-каналов, администрируется 85-м главным центром специальной службы ГУ Генштаба ВС РФ, которые занимаются психологическими операциями. Он указал, что эти каналы распространяют информацию о "срыве мобилизации", "провале контрнаступления", "измене союзников", "усталости Запада" и "необходимости идти на уступки и переговоры".

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При этом он озвучил главные требования к Telegram-каналам:

деанонимизация деятельности;

соблюдение общепринятых журналистских стандартов.

"Профилактика угрозы - медиаграмотность и постоянная работа по выявлению и разоблачению фактов дезинформации и манипуляций. Параллельно с этим должен идти процесс создания качественного украинского информационного продукта, формирование ситуации контентного доминирования в украинском Telegram-сегменте", - объяснил секретарь СНБО.

Опасность Telegram-каналов - последние новости

В Украине уже не первый день ведутся разговоры о регулирования мессенджера Telegram. Проблема заключается в том, что мессенджер предоставляет возможность вести анонимные каналы, в которых предоставляют фейковую или манипулятивную информацию.

31 марта 2023 года в Украине вступил в силу закон "О медиа", который определяет правовые основы деятельности медиа, а также основы гоуправления, регулирования и надзора в этой сфере.

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