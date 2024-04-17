Украинские военные признают, что этим летом неизбежны новые потери, вопрос только в том, насколько серьезными они будут.

Если ситуация на фронте не изменится в ближайшее время, то Украина в ее нынешнем виде может остаться в прошлом, пишет Politico, и дело не только в том, что у украинских сил заканчиваются боеприпасы. Задержки Запада с отправкой помощи означают, что стране угрожает опасная нехватка того, что еще сложнее обеспечить, чем снаряды, - боевого духа, необходимого для победы.

Украинские военные в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери. Вопрос только в том, насколько серьезными они будут. Ведь Владимир Путин, пожалуй, никогда не был так близок к своей цели, отмечает издание.

Как указывает POLITICO, для войны такого значения масштаб действий западных лидеров по оказанию помощи Киеву далеко не соответствует их стремительной риторике. И все больше похоже на то, что ставка Путина на то, что он сможет подавить украинское сопротивление и поддержку Запада, может окупиться.

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"Без серьезных изменений в поставках современного западного оружия и денежных средств Украина не сможет освободить территории, которые сейчас удерживают путинские силы. Это даст Путину возможность терроризировать страну в предстоящие месяцы или годы. Даже если Россия не сможет уничтожить Украину, частичная победа оставит надежды Киева на вступление в ЕС и НАТО в подвешенном состоянии".

При этом последствия такого исхода будут серьезными для мира. Путин будет претендовать на победу внутри страны, и, воодушевленный слабостью Запада, он может активизировать свои более широкие имперские амбиции за рубежом. Литва, Латвия и Эстония особенно опасаются, что они окажутся следующими в его расстрельном списке.

Украина пытается найти способ не отступать

На недавних встречах с POLITICO политические лидеры Украины признали, что общественное настроение падает, и хотя все они старались сохранять оптимизм, разочарование в отношении Запада сквозило в каждом разговоре.

Однако настроения в высших чинах военных еще более мрачные.

Несколько высокопоставленных офицеров, которые разговаривали с POLITICO на условиях анонимности, нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом, когда Россия, начнет ожидаемое наступление. Возможно, что еще хуже, они выразили опасения, что собственная решимость Украины может быть ослаблена, поскольку моральный дух в вооруженных силах будет подорван отчаянной нехваткой припасов.

Страна сталкивается с экзистенциальным кризисом — Путин буквально хочет стереть ее с карты — и, тем не менее, идея мобилизации не пользуется достаточной общественной поддержкой.

"Вот в чем загвоздка. Запад не смог предложить то, что необходимо, а это, в свою очередь, подрывает желание Украины делать то, что необходимо".

При этом Запад слишком сильно доверяет санкциям, полагая, что они заставят Россию подчиниться. Также были надежды, что россияне нападут на Путина из-за цифр о потерях, или что он может быть свергнут в результате кремлевского переворота. Вместо этого российская экономика осталась устойчивой, а Путин укрепил свою власть.

"Это правда, что перед началом вторжения в 2022 году российский лидер, возможно, был введен в заблуждение своими неумелыми начальниками разведки, полагая, что короткая война принесет быструю победу. Но Путин может позволить себе ждать. В прошлом месяце он назначил себе еще один шестилетний срок на посту президента. Он может смириться с тупиковой ситуацией: если Украина застрянет между победой и поражением, вдали от НАТО и ЕС, это все равно будет победой", - считает издание.

Война в Украине - мнения

Как писало WSJ, война в Украине сейчас переживает критический момент и ближайшие месяцы могут решительно изменить ход противостояния в пользу России. Если Украина сможет удержаться этот год и пополнить свои силы, она может попытаться контратаковать. Но учитывая неопределенность будущего американской помощи, и то, что европейские страны не в состоянии значительно увеличить помощь быстрыми темпами, перспективы Украины повернуть войну в свою пользу тускнеют.

Как отмечало The New York Times, перед Украиной появились три критических вызова: нехватка боеприпасов, нехватка хорошо подготовленных войск и сокращение противовоздушной обороны. Сейчас, когда Россия усиливает свои атаки, каждая отдельная проблема усиливает влияние других уязвимых мест и увеличивает риск того, что российские войска прорвут украинскую оборону.

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