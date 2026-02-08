'Рабства в Украине нет': Зеленский высказался о выезде людей за границу

Президент Украины рассказал, что может помочь вернуть украинцев домой.

Все украинцы, которые не подлежат мобилизации по возрасту, имеют право выезжать за границу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

"Рабства в Украине нет. Те люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, они имеют право уехать", - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что громких заявлений и обещаний недостаточно, чтобы вернуть людей в Украину. По его словам, необходимо предложить высокий уровень жизни и верить в будущее страны.

"Люди возвращаются, когда видят перспективы", - заверил президент.

Также зеленский поделился, что Украине уже сейчас нужны инженеры, ученые, пилоты и конструкторы. По его словам, специалисты с техническим образованием будут иметь приоритет, ведь восстановление государства - прежде всего технологическое: энергетика, агросектор и инновации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воспринимает выезд миллионов мужчин за границу как большое испытание. Он подчеркнул, что еще миллионы людей остались, именно поэтому осталась и Украина.

Что касается возможности усиления армии, то Зеленский сказал, что "очень хотелось бы помочь тем военным, которые на фронте, у которых из-за того, что иногда не хватает ребят, нет ротации".

