'Рабства в Украине нет': Зеленский высказался о выезде людей за границу

Все украинцы, которые не подлежат мобилизации по возрасту, имеют право выезжать за границу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.
"Рабства в Украине нет. Те люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, они имеют право уехать", - сказал украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что громких заявлений и обещаний недостаточно, чтобы вернуть людей в Украину. По его словам, необходимо предложить высокий уровень жизни и верить в будущее страны.
"Люди возвращаются, когда видят перспективы", - заверил президент.
Также зеленский поделился, что Украине уже сейчас нужны инженеры, ученые, пилоты и конструкторы. По его словам, специалисты с техническим образованием будут иметь приоритет, ведь восстановление государства - прежде всего технологическое: энергетика, агросектор и инновации.
Зеленский высказался о выезде мужчин за границу
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воспринимает выезд миллионов мужчин за границу как большое испытание. Он подчеркнул, что еще миллионы людей остались, именно поэтому осталась и Украина.
Что касается возможности усиления армии, то Зеленский сказал, что "очень хотелось бы помочь тем военным, которые на фронте, у которых из-за того, что иногда не хватает ребят, нет ротации".