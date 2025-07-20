Сейсмолог ответил, возможны ли землетрясения в Украине из-за российских ракетных обстрелов.

За последние годы все чаще появляются сообщения о землетрясениях в Украине. Только с начала 2025 года уже зарегистрировано с полдесятка подземных толчков. Ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь рассказал изданию РБК-Украина, могут ли произойти землетрясения в Украине из-за ракетных взрывов.

По его словам, геологические объекты - это прежде всего, структуры с огромной массой, которая простирается на большую глубину. Даже систематические взрывы тысяч тонн взрывчатки способны высвобождать слишком малую энергию для такой огромной массы, чтобы она ее куда-то сдвинула.

"Прямой связи между взрывами и землетрясениями мы не видим", - заявил Гринь.

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Он добавил, что с начала полномасштабной войны резкого всплеска количества землетрясений нет. То есть, пояснил сейсмолог, какое количество подземных толчков они фиксировали еще до войны, таким оно остается и сейчас.

Также Гринь добавил, что в Европе и Украине не ощущается большой связи между землетрясениями и климатом.

"Но совсем другая ситуация в Антарктике: там тают ледники и, соответственно, их масса уменьшается", - рассказал сейсмолог.

По его словам, от этого ослабляется давление на поверхность земли. Гринь добавил, что в этом случае уже есть прямая связь между климатом и появлением новых землетрясений, поскольку их случается больше.

"Такие явления порождают локальные землетрясения, которые фиксируются и на Украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Кроме Антарктиды, такое явление фиксируется в Гренландии, есть некоторые проявления в скандинавских странах", - заявил ученый.

Землетрясения в Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 июля на территории Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1. Начальник Центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Юрий Андрущенко сообщил, что за последние несколько лет, в этом регионе уже зафиксировано около десяти подобных землетрясений. По его словам, такие подземные толчки для этого региона привычное явление.

Также мы писали, что 24 марта в регионе Румынии, граничащем с Одесской областью, произошло землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки ощущались в сейсмической зоне Вранча на глубине 129 километров. Явлению присвоили категорию второй интенсивности.

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