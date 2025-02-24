Украина рассчитывает на успех в переговорах о вступлении в Европейский союз.

В 2025 году Украина фокусируется на задачах по либерализации торговли, интеграции в политику ЕС по роумингу, переговорах об оценке соответствия промышленной продукции и присоединении к единой зоне платежей в евро. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко во время совместного заседания правительства Украины и Европейской комиссии.

"Первое – это завершить консультации по либерализации торговли, в соответствии со статьей 29 соглашения об ассоциации. Второе – это включение Украины в политику ЕС Roam like at home. Третье – это проведение переговоров по соглашению между Украиной и ЕС об оценке соответствия и принятия промышленной продукции. Четвертое – это включение Украины в единую зону платежей в евро. Это наш минимальный план действий, на котором мы сфокусированы в этом году", – сказала Свириденко.

Она также выразила уверенность, что мандат комиссии на 2024-2029 годы будет успешным для Украины в контексте переговоров о вступлении в Европейский союз.

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Министр добавила, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку в преодолении внешнего агрессора и восстановлении страны.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

24 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, может ли Украина стать членом Евросоюза до 2030 года. По ее словам, если Украина будет воплощать реформы с текущей скоростью и качеством, то сможет стать членом ЕС раньше 2030 года.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа предложил возможную дату вступления Украины в ЕС – 1 января 2030 года. Он также призвал не отбрасывать вариант членства Украины в НАТО.

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