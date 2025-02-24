Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, может ли Украина стать членом Евросоюза до 2030 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции в Киеве.
Президент Еврокомиссии считает, что предложение президента Литвы Гитанаса Науседы является "очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке". Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Литву за это.
По ее словам, процесс обретения членства в ЕС всегда неизменно учитывает достижения и заслуги.
"По своей сути, это предполагает наличие определенных условий и реформ, которые вы должны выполнить. Вы должны их воплотить. Поэтому условия для присоединения должны быть правильными и надлежащими как для Европейского Союза, так и для страны, которая присоединяется. Это всегда необходимо", - подчеркнула фон дер Ляйен.
В то же время, как подчеркнула президент Еврокомиссии, если только будет установлена дата вступления, тогда другие страны-кандидаты немедленно будут просить установления даты и не будут учитывать процесс.
"Но я действительно ценю имеющуюся политическую волю. Я бы даже сказала, что процесс, который основывается на заслугах Украины - если они [украинцы] продолжат с такой же скоростью и качеством, возможно, это произойдет для них раньше, чем в 2030 году", - отметила фон дер Ляйен.
Также президент Еврокомиссии поблагодарила за "предоставление импульса" и призвала упорно работать со всех сторон:
"Нам нужно поддерживать динамику".
В свою очередь, президент Европейского Совета Антониу Кошта добавил, что вступление Украины в Евросоюз станет наиболее важной гарантией безопасности для будущего Украины.
"Мы уже решили, что этот новый институциональный цикл [пятилетний период работы руководящих институтов ЕС на период 2024-2029 годов, - УНИАН] станет циклом расширения для Украины, Молдовы и Западных Балкан, и мы не знаем, как будет с Грузией", - сказал Кошта.
Он подтвердил, что этот процесс учитывает достижения стран-кандидатов.
"Мы упорно работаем от Европейской комиссии до различных стран-кандидатов. И это очень впечатляет, что осуществляет Украина", - добавил Кошта.
По его убеждению, Украина пишет новое пособие, как воплощать реформы в условиях войны. По его словам, это сложно представить, но "мы очень настроены".
Кошта уверен, что различные страны-члены ЕС, Еврокомиссия с одной стороны и Украина, Молдова и страны Западных Балкан с другой работают очень сильно, чтобы показать результат для этого расширения.
Вступление Украины в ЕС: мнение президента Литвы
Как сообщал ранее УНИАН, президент Литвы Гитанас Науседа предложил возможную дату вступления Украины в ЕС - 1 января 2030 года.
По его мнению, открытие первых переговоров "можно сделать уже в течение нескольких недель". Науседа призвал сделать путь Украины в ЕС неотвратимым. Также он высказался и относительно гарантий безопасности Украины: "Членство в НАТО - это лучший, наиболее эффективный и долгосрочный вариант".