В Евросоюзе предположили, что если Украина будет воплощать реформы с текущей скоростью и качеством, то сможет стать членом ЕС раньше чем в 2030 году.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, может ли Украина стать членом Евросоюза до 2030 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции в Киеве.

Президент Еврокомиссии считает, что предложение президента Литвы Гитанаса Науседы является "очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке". Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Литву за это.

По ее словам, процесс обретения членства в ЕС всегда неизменно учитывает достижения и заслуги.

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"По своей сути, это предполагает наличие определенных условий и реформ, которые вы должны выполнить. Вы должны их воплотить. Поэтому условия для присоединения должны быть правильными и надлежащими как для Европейского Союза, так и для страны, которая присоединяется. Это всегда необходимо", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время, как подчеркнула президент Еврокомиссии, если только будет установлена дата вступления, тогда другие страны-кандидаты немедленно будут просить установления даты и не будут учитывать процесс.

"Но я действительно ценю имеющуюся политическую волю. Я бы даже сказала, что процесс, который основывается на заслугах Украины - если они [украинцы] продолжат с такой же скоростью и качеством, возможно, это произойдет для них раньше, чем в 2030 году", - отметила фон дер Ляйен.

Также президент Еврокомиссии поблагодарила за "предоставление импульса" и призвала упорно работать со всех сторон:

"Нам нужно поддерживать динамику".

В свою очередь, президент Европейского Совета Антониу Кошта добавил, что вступление Украины в Евросоюз станет наиболее важной гарантией безопасности для будущего Украины.

"Мы уже решили, что этот новый институциональный цикл [пятилетний период работы руководящих институтов ЕС на период 2024-2029 годов, - УНИАН] станет циклом расширения для Украины, Молдовы и Западных Балкан, и мы не знаем, как будет с Грузией", - сказал Кошта.

Он подтвердил, что этот процесс учитывает достижения стран-кандидатов.

"Мы упорно работаем от Европейской комиссии до различных стран-кандидатов. И это очень впечатляет, что осуществляет Украина", - добавил Кошта.

По его убеждению, Украина пишет новое пособие, как воплощать реформы в условиях войны. По его словам, это сложно представить, но "мы очень настроены".

Кошта уверен, что различные страны-члены ЕС, Еврокомиссия с одной стороны и Украина, Молдова и страны Западных Балкан с другой работают очень сильно, чтобы показать результат для этого расширения.

Вступление Украины в ЕС: мнение президента Литвы

Как сообщал ранее УНИАН, президент Литвы Гитанас Науседа предложил возможную дату вступления Украины в ЕС - 1 января 2030 года.

По его мнению, открытие первых переговоров "можно сделать уже в течение нескольких недель". Науседа призвал сделать путь Украины в ЕС неотвратимым. Также он высказался и относительно гарантий безопасности Украины: "Членство в НАТО - это лучший, наиболее эффективный и долгосрочный вариант".

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