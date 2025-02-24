Также он призвал не отбрасывать вариант членства Украины в НАТО.

Союзники должны инвестировать в военно-промышленный комплекс Украины и обеспечивать совместное производство. Об этом во время пленарного заседания "Поддерживай Украину" заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Технологический потенциал Украины является чрезвычайно большим. И это поможет предоставить дополнительные возможности, в частности в сфере увеличения военного производства. Мы должны расширить программы подготовки для ВСУ, усилить военную готовность, боевую эффективность и дальнейшую интеграцию с силами НАТО. Мы также должны провести эти учения на территории Украины", - заявил президент Литвы.

Он добавил, что Литва вместе с балтийскими и северными друзьями планирует как предоставлять военную технику Украине, так и проводить учения для украинских защитников на уровне бригад.

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"Мы должны обеспечить дальнейшее обеспечение военных потребностей Украины. И мы будем предоставлять 25% ВВП на военную поддержку Украины. Сейчас настало время лидерства, мы, европейцы, должны взять нашу ответственность без всякой задержки. Ведь безопасность Европы зависит от безопасности Украины", - добавил Науседа.

Также президент Литвы призвал ускорить вступление Украины в Европейский союз и не исключать членства Украины в НАТО:

"Я предлагаю дату - 1 января 2030 года. И открытие первых переговоров можно сделать уже в течение нескольких недель. Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым. И напоследок, Украина нуждается в настоящих гарантиях безопасности. Членство в НАТО - это лучший, наиболее эффективный и долгосрочный вариант. Он должен оставаться на столе, чтобы усилить переговорную позицию Украины".

Европейский союз: важные новости

Накануне совет ЕС одобрил 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в отношении России. Он направлен на важные секторы российской экономики и направлен на дальнейшее ослабление способности российского режима осуществлять его незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в марте ЕС предоставит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро. Она также отметила, что с начала полномасштабной войны ЕС и страны-члены поддержали Украину на сумму 134 миллиарда евро.

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