Европейский Союз является крупнейшим контрибьютором бюджетной поддержки.

Европейский Союз выделил Украине более 135 млрд евро помощи. Об этом во время совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"По состоянию на сегодня Европейский Союз предоставил Украине более 135 миллиардов евро, из которых около 66 миллиардов направлено на экономическую поддержку. Это беспрецедентные объемы помощи, которые подчеркивают стратегическое значение Украины для Европейского Союза", – заявил он.

Министр добавил, что Европейский Союз является крупнейшим контрибьютором бюджетной поддержки.

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"На сегодня эта помощь составляет 40% от всей помощи, которую мы получили. Это составляет 45 миллиардов евро", – сказал Марченко.

Помощь Украине – последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что помощь от США для Украины составила около 67 млрд долларов оружием и 31,5 млрд долларов поступлениями в бюджет. По словам президента, это не соответствует заявлениям Трампа о 500 млрд долларов для нашей страны.

Тем временем в Еврокомиссии подготовили амбициозный пакет поддержки для безопасности энергетической системы Украины и ее полной интеграции в энергетический рынок ЕС.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна передает первую часть помощи Украине размером в 5 миллиардов долларов, которые профинансируются за счет поступлений от замороженных российских активов.

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