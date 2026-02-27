Травмированные и беспомощные: как война разрушает жизнь украинских детей, - The Telegraph

Последствия этих травм будут ощущаться на протяжении многих поколений.

Четыре года войны оказывают сильное эмоциональное воздействие на самых юных украинцев, и последствия этого будут ощущаться на протяжении поколений. Издание The Telegraph поговорило с 51 ребенком в трех регионах Украины о физических и психологических травмах, с которыми они столкнулись с тех пор, как Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину четыре года назад.

"За последние пять недель в редакцию The Telegraph поступали сообщения о детях, причиняющих себе вред, страдающих ночными кошмарами, недержанием мочи, паническими атаками, жестоким издевательством, эмоциональными вспышками и полным отчуждением от общения, доходящим до почти постоянного молчания. Общим для всех была постоянная усталость, вызванная длительным недосыпанием из-за постоянного шума войны вокруг – сирен воздушной тревоги и взрывов. Многих преследуют воспоминания о смерти и разрушениях", - пишет издание.

По данным Организации Объединенных Наций, каждый третий ребенок в Украине стал свидетелем гибели или ранения кого-либо за последние четыре года войны. Каждый пятый сообщил о потере друга или родственника. В прифронтовых районах 83 процента маленьких детей демонстрируют признаки эмоционального стресса и задержки развития. Некоторые видели, как их дома превращались в дым и руины. Некоторые осиротели, другие были брошены.

Всю эту зиму Россия безжалостно атаковала украинскую энергетику, погружая миллионы украинцев в регулярные периоды ледяной темноты. Школы были закрыты практически весь январь из-за отсутствия света и отопления, а в те редкие дни, когда возобновились обычные занятия, учителям было приказано не будить учеников, заснувших во время уроков

"Только физические упражнения помогают мне согреться ночью", –, рассказывает 14-летний Даниил. Его одноклассница Анна громко играет на своем электропианино, когда слышит взрывы. "Я не могу остановить бомбы руками, поэтому я просто использую их для игры", – сказала она.

Однако большая часть травм, пережитых украинскими детьми, и долгосрочные последствия для их будущего остаются в значительной степени нераскрытыми, отмечает издание.

Уэйн Джордаш, президент международного юридического фонда Global Rights Compliance, сказал: "Эти преступления против детей разворачиваются в огромных и разрушительных масштабах. Их травма будет ощущаться на протяжении поколений".

Хотя в крупных городах доступна некоторая психологическая помощь, страна сталкивается с острой нехваткой терапевтов и специалистов по поддержке детей в сельских районах.

По официальным данным, в настоящее время в Украине проживает 59 000 детей без биологических родителей, однако скорее всего, реальное число выше, поскольку не все приёмные семьи официально зарегистрированы в правительстве.

Бетан Льюис, руководитель гуманитарного подразделения благотворительной организации, сказала: "Украина столкнулась с бомбой замедленного действия, когда речь идет о психическом здоровье детей. Годы страха, перемещения и непрекращающегося насилия формируют поколение, чья травма не исчезнет сама собой, когда прекратятся боевые действия".

Демографическая ситуация в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ уровень рождаемости в Украине резко снизился. Речь идет об общем коэффициенте рождаемости – среднем количестве детей, которых рожает одна женщина в течение жизни.

В 2021 году этот показатель в Украине составлял 1,22. В 2025 году он снизился примерно до 1,00, свидетельствуют данные ООН. В то же время первая леди Елена Зеленская в декабре заявляла о еще более низком уровне – 0,8–0,9 ребенка на женщину, назвав ситуацию "критической".

многие женщины, которые потенциально могли рожать детей, уехали за границу. Те же, кто остались, часто откладывают материнство из-за войны и неопределенности.

