Новые правила будут применяться к случаям гибели, официально заверенных актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября.

В Украине с сентября обновлен порядок выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего - выплата 3 млн грн будет осуществляться немедленно.

Министерство обороны Украины (МОУ) обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи (ЕДП) в случае гибели (смерти) военнослужащих Вооруженных сил Украины в период действия военного положения, говорится на сайте ведомства.

"Новые правила будут применяться к случаям гибели, официально заверенных актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений", - пояснили в министерстве.

Так, согласно изменениям в соответствующие приказы, общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и составляет 15 млн грн. В то же время выплата 1/5 части от общего размера ОГД (3 млн грн) будет осуществляться немедленно. Выплата 4/5 от суммы помощи (12 млн грн) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику.

"Это эквивалентно ориентировочно 150 тыс. грн ежемесячно, что обеспечивает долгосрочную финансовую опору семьям", - отметили в МОУ.

Также отмечается, что введение равномерного графика выплат "усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов".

В МОУ добавили, что соответствующие правила выплат единовременной денежной помощи будут касаться всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

"Целью изменений является обеспечение стабильной и предсказуемой финансовой поддержки членов семей погибших защитников с учетом роста расходов на оборону, вызванных полномасштабной российской агрессией", - говорится в сообщении.

Чествование погибших военных

Как сообщал УНИАН, ранее при участии высшего руководства государства состоялись первые почетные захоронения неизвестных защитников и защитниц Украины на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом.

Сейчас на могилах устанавливаются временные надгробные сооружения, изготовленные в форме казацкого креста. Вместе с тем в течение года будет обсуждаться окончательный вид постоянного надгробного сооружения.

Семьи павших уже могут оформлять документы на захоронение. Захоронения на территории комплекса происходят за счет государства. Кроме того, государство обязуется ухаживать за захоронениями.

