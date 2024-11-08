Если бы Зеленский уехал, Киев был бы потерян, считает Кулеба.

На Западе призвали, чтобы Владимир Зеленский перед началом войны записал видеозавещание, и передали эту просьбу через тогдашнего главу Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу. В то же время министр не передавал это сообщение президенту, поскольку был уверен, что тот останется.

"Я не передавал это сообщение президенту по одной простой причине - я знал, что наш президент находится в совершенно другой реальности, и он никуда не поедет", - пояснил Кулеба в интервью 24 Каналу.

Кулеба убежден - если бы президент уехал, то Киев был бы потерян, потому что все побежали бы - судьи, прокуроры, работники министерств и других органов государственной власти.

Видео дня

"Но то, что президент остался, стало сигналом многим людям, которые планировали "драпануть". Они сбежали бы и управление государством тогда просто посыпалось бы. Когда-то всплывет правда, кто и как себя вел в первые дни войны", - отметил он.

Он отмечал, что в правительстве предлагалось решение разделиться на две части - одни оставались в Киеве, а другие выезжали в Ивано-Франковск. Однако, как напомнил Кулеба, в истории Украины каждое такое бегство правительства завершалось проигрышем, когда при первом ударе власть "паковалась" и путешествовала по Украине, а потом проигрывала, оказывалась в изгнании за границей и оттуда писала мемуары.

"Я абсолютно уверен, что решение президента остаться в Киеве разорвало этот замкнутый круг украинской истории... Я знал, что президент не планировал присоединяться к своим историческим предшественникам, поэтому он не покинул Киев. Я даже не пересылал ему никакие сообщения о видеозавещании. Надо было бороться. Надо было работать днем и ночью над оружием, над санкциями, потому что это то, что реально помогало Украине. А все остальное - только ослабляло нас. Даже какие-то мысли о "плане Б" делали бы нас слабее", - отметил Кулеба.

Кулеба - другие заявления

Кулеба также, комментируя возможность вступления Украины в НАТО, отмечал, что сейчас нет ни одного объективного аргумента, почему бы не дать Украине приглашение. Проблема в том, пояснил он, что есть люди, которые в течение лет имели "железобетонную" позицию против приглашения Украины в Альянс. Теперь они не хотят выглядеть слабыми из-за изменения позиции.

Он также отметил, что нежелание передавать Украине ракеты Taurus является личной принципиальной позицией канцлера Германии Олафа Шольца.

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