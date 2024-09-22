Президент рассказал, что сейчас у него есть возможность думать вслух только во время интервью.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что за время развязанной Россией полномасштабной войны стал менее эмоциональным.

Отвечая на вопрос The New Yorker, как война меняет человека, Зеленский заявил:

"Я все еще держусь, если вы говорите обо мне… Возможно, я стал менее эмоциональным. На это просто нет времени. Так же, как нет времени на обоснованные рассуждения и аргументы".

Он добавил, что сейчас у него есть возможность думать вслух только во время интервью.

"Я не делаю этого со своими подчиненными и коллегами в правительстве. Если бы я сел и обдумывал каждое решение в течение часа, я бы смог принять только два или три решения в день. Но мне приходится принимать двадцать или тридцать", - рассказал Зеленский.

По его словам, в первые дни войны в Украине царил хаос.

"Когда люди боялись полной оккупации страны, никто не знал, что делать. Некоторые люди убежали в одном направлении, правоохранительные органы - в другом. Были даже истории о том, как президент куда-то сбежал. Это был хаос. Дело в том, что я был среди тех, кто остался и положил конец этому хаосу", - отметил глава государства.

Комментируя звучавшие ранее в СМИ его сравнения с боровшимися с фашизмом Уинстоном Черчиллем и Чарли Чаплином, Зеленский сказал:

"Сравнивать себя с упомянутыми вами людьми кажется нескромным… У Чаплина был несомненный талант рассказывать историю, находить способ достучаться до людей. Он не просто транслировал какие-то факты и цифры - он использовал язык кино, чтобы создать эмоциональное повествование. Он использовал этот талант, чтобы бороться с фашизмом. Что касается Черчилля, то он был лидером страны, которая оказалась в очень сложных обстоятельствах, но все же сумела стать единственной страной в Европе, которая твердо сказала "нет" фашизму… И это "нет" убедило Америку, что она должна стать серьезным союзником в войне".

Другие заявления Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал мотив и перечислил результаты операции ВСУ в Курской области. По его словам, она замедлила русских в Украине и заставила РФ перебросить часть своих сил под Курск, а также показала россиянам "очень важную правду" о Путине.

Также Зеленский рассказал, что, если президент США Джо Байдет отвергнет план победы Украины, есть еще "план Б".

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