"Защищаем нашу независимость, наше государство", - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве. Вместе с ним - работники Офиса президента, премьер-министр, председатель фракции "Слуги народа".

Об этом сообщил ни брифинге советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

"Находится в Киеве, работает круглосуточно встречи с руководством страны, с Кабинетом Министров, с депутатами. Также постоянные консультации с мировыми лидерами", - сказал Подоляк.

Также Владимир Зеленский записал видео с площади перед Офисом президента. Он отметил, что вместе с другими чиновниками находится в Киеве для защиты Украины.

"Всем добрый вечер. Лидер фракции здесь, глава Офиса президента здесь, премьер-министр Шмигаль здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Все мы здесь. Наши военные здесь. Граждане, общество здесь. Все мы здесь. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше. Слава нашим защитникам! Слава нашим защитницам! Слава Украине", - сказал Зеленский.