Украинцы все меньше и меньше хотят, чтобы на улицах городов были напоминания об оккупантах.

С начала вторжения России в Украину все больше городов отказываются от названий улиц, учебных и культурных заведений, которые ассоциируются со страной-агрессором. Спонтанную дерусификацию запустили российские военные, которые нещадно уничтожают украинцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, в Киеве театр имени Леси Украинки больше не является театром российской драмы. К этой инициативе подключились харьковские театралы. Здесь прошла дерусификация Государственного академического театра имени Пушкина, который еще совсем недавно был российским драматическим.

"Мировая классика. У нас нет представлений, которые были бы действительно российскими", - отметила и. о. директора харьковского театра имени Пушкина Елена Ткаченко.

В то же время до войны был русскоязычный репертуар, сокращение которого не поддерживали и сами актеры.

"За несколько недель или дней до войны один из актеров обвинил меня в радикализме, потому что я перевела на украинский язык репертуарный спектакль. Он сказал, что это слишком радикальные меры, а через несколько дней началась война и я думаю, что он понял, что такое "радикально", - рассказала режиссер театра Ольга Турутя-Прасолова.

Самый большой проспект Харькова и самый большой спальный район до сих официально Московский. Именно тут расположен многострадальный жилой массив Салтовка, который русские покалечили больше всего. В Харькове говорят, что после войны не оставят на улицах ни одного воспоминания о России.

Как ранее сообщал УНИАН, жители Ужгорода обратились к местным властям с просьбой дерусифицировать названия улиц и площадей в городе. Авторы обращения считают, что увековечение лиц, не причастных к закарпатской культуре и истории, не является уместным.

Кроме того, городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил переименовать улицу Московскую в Мариупольскую.

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