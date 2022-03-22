Авторы обращения подчеркивают, что увековечение лиц, не причастных к закарпатской культуре и истории, не уместно.

Жители Ужгорода обратились к местным властям с просьбой дерусифицировать названия улиц и площадей в городе.

Соответствующее обращение адресовано Ужгородскому городскому совету.

"Многие улицы, площади, скверы переулки нашего города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусства, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общероссийского и общесоветского культурного пространства", — говорится в документе.

Авторы обращения подчеркивают, что увековечение лиц, не причастных к закарпатской культуре и истории, не уместно. Именно поэтому просят "начать процесс дерусификации города по установленной законом процедуре".

В частности, в список улиц для переименования внесли улицы им. Ю. Гагарина, М. Глинки, А. Грибоедова, А. Пушкина, П. Чайковского, И. Шишкина, А. Чехова, Декабристов, Челюскинцев и другие.

В документе также просят демонтировать бюст Пушкина в центральной части Ужгорода, ведь "поэт никоим образом не связан с Закарпатьем".

"В эти дни у нас появляются новые герои, жертвующие своими жизнями за нашу страну. Это их память мы должны увековечить и лелеять. Кроме этого, достойного уважения заслуживают выдающиеся деятели истории и культуры Закарпатья в частности и Украины в целом, которые в советский период находились под запретом", - отметили авторы обращения.

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