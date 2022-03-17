Сейчас данные о разрушениях лишь приблизительные, поскольку продолжаются боевые действия, но вся информация фиксируется.

Заместитель министра культуры и информационной политики Екатерина Чуева рассказала об уничтожении российскими оккупантами объектов культурного наследия Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время ее онлайн-брифинга.

Говоря о причиненных россиянами разрушениях, Чуева заметила: "Мы имеем, к сожалению, лишь приблизительные представления о масштабах разрушения памятников и других объектов культурного наследия... Поскольку боевые действия продолжаются. И целый ряд исторических городов на сегодняшний день находится в осаде, а некоторые, к сожалению, оккупированы".

Значительное количество разрушений, добавила она, связано с применением ракетного оружия, бомбардировщиков и тяжелой артиллерии.

"Преимущественно страдают памятники архитектуры, в которые попадают ракеты или их обломки, или снаряды, и собственно, взрывные волны", - пояснила Чуева.

Так, повреждениям и разрушениям подверглись, в частности, Историко-краеведческий музей в Ахтырке, здание Музея украинских древностей Василия Тарновского в Чернигове, здание Музея-заповедника "Усадьба Попова" в Васильевке, здания на территории Святогорской Лавры в Донецкой области, здание Храма Рождества Богородицы на Житомирщине, здание Драматического театра в Мариуполе.

"Мы документируем эти повреждения настолько, насколько это возможно делать в данных условиях. И верифицируем соответствующую информацию", - сказала замминистра.

Она также отметила, что сейчас есть лишь ориентировочное представление о масштабах того, насколько пострадал исторический центр Харькова.

Говоря о повреждениях зданий религиозных сооружений, Чуева отметила, что значительная часть из них - это "здания церквей Московского патриархата, который находится на территории Восточной Украины".

"В той или иной степени пострадал целый ряд исторических религиозных зданий. В частности, среди них определены достопримечательности, такие как Ильинская церковь в Чернигове. Церковь, которая датируется 11-12-м веком... Успенский собор 18-го века в Харькове, Свято-Успенская лавра 17-18-го веков в Святогорске. И особенно пораженными на сегодняшний день являются деревянные церкви", - сказала Чуева.

Она сообщила, что создана была государственная платформа, ресурс для сбора информации и надлежащего документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных армией России.

"На сегодняшний день в этой базе зафиксирована проверенная информация относительно около 60 объектов. База пополняется", - констатировала замминистра.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание Драматического театра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище.

Позже стало известно, что бомбоубежище Драматического театра выдержало авиаудар люди выжили.

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