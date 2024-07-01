Он считает информацию, распространяемую ФГВ, тенденциозной, противоречащей правовым и моральным нормам и дискредитирующей государственные органы власти.

Председатель Всеукраинского движения "Общественность против коррупции" Александр Муленко прокомментировал пресс-релиз, опубликованный на сайте Фонда гарантирования вкладов от 24.06.2024 о якобы "восстановлении контроля за еще одним так называемым "зомби-банком".

Он считает информацию, распространяемую ФГВ, тенденциозной, противоречащей правовым и моральным нормам, дискредитирующей государственные органы власти, способствующей деградации правовой и бизнес-среды во время войны.

Александр Муленко считает недопустимым использование госструктур как средство шантажа и погрома украинского бизнеса. Особенно во время войны, когда государству дорога каждая копейка, сгенерированная налогоплательщиками. Он напоминает, что проблемы у многих законопослушных финучреждений начались еще в период так называемого "банкопада" 2014-2017 годов. Тогдашним руководством НБУ было принято политическое решение о "зачистке" рынка от более чем 80 банков.

Видео дня

По его словам, это решение много критиковали и критикуют, ведь оно нанесло колоссальный ущерб украинскому бизнесу, финансовой правовой системе, последствия которой ощущаются до сих пор.

"Сегодня, спустя много лет после "банкопада", в тяжелый для страны военный период ФГВ зачем-то решило вернуться к старой, дискредитировавшей себя порочной практике. В качестве примера можно назвать историю с ПАО "КСГ Банк". До пресловутой "зачистки" финансовое положение банка было стабильным, он демонстрировал положительную динамику, предоставляя качественные финансовые услуги реальному сектору украинской экономики. Никаких проблем с законом и государством до принятия сугубо политического решения о ликвидации банк не имел - впоследствии противоправный характер этого решения был неоднократно подтвержден правоохранительными и судебными органами власти", - констатирует Муленко.

Он напоминает, что правления Нацбанка Украины в свое время пошло на противоправный шаг и вынесло решение № 239-рш/Бт от 30.08.2016 "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ БАНК".

"Именно к этому времени относится и введение в оборот выражения "зомби-банк", которым до сих пор не брезгует оперировать в своих официальных пресс-релизах ФГВ. Оставляем в стороне вопрос, насколько вообще допустимо для госструктур такое вольное обращение с неюридическими формулировками? Очевидно, что с помощью негативно окрашенных метафор, за которыми нет и никогда не было реального юридического содержания, чиновники пытаются манипулировать общественным мнением, чтобы хоть как-то обосновать свои юридически некорректные действия", - объясняет активист.

Он выражает сожаление по поводу того, что от такой непрофессиональной, не соотнесенной с законодательством Украины практики некоторые чиновники не отказались до сих пор.

"Но если вернуться от манипулятивных оценок в область строго юридических фактов, то мы увидим, что все разговоры о причастности "КСГ Банка" к каким-либо незаконным действиям являются ни чем иным как проявлением публичного "шантажа". А как иначе можно трактовать подобные заявления со стороны ФГВ, которые по непонятным причинам игнорируют юридическую реальность? Ведь еще 05.04.2017 Киевский апелляционный административный суд (дело 826/14032/16) отменил решение НБУ "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ БАНК", которое признал противоправным. Также было признано противоправным и отменено решение Исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц № 1656 от 30.08.2016 "О начале процедуры ликвидации ПАО "КСГ БАНК" и делегировании полномочий ликвидатора банка", - пишет Муленко.

По его словам, не найдя никаких нарушений, суд обязал восстановить функционирование ПАО "КСГ БАНК" как действующее банковское учреждение в полном объеме.

"В дальнейшем решение Киевского апелляционного административного суда было рассмотрено и подтверждено Высшим административным судом Украины и Верховным судом Украины. Как известно, это конечные судебные инстанции, решения которых не подлежат обжалованию. Все жалобы НБУ и ФГВ этими инстанциями были отклонены, все их претензии к банку признаны незаконными, а банковская лицензия была восстановлена", - отмечает он.

Муленко убежден, что как сознательное введение в заблуждение выглядит утверждение пресс-релиза ФГВ о том, что "фактически с 2017 года учреждение находилось в статусе "зомби-банка".

"Интересно, где можно почитать об этом юридическом статусе? Очевидно, что нигде. Слово "фактически" означает установленный факт чего-то. Но каким образом факт возвращения Верховным судом лицензии "КСГ Банка" и признание его законопослушным банковским учреждением свидетельствует о том, что он какой-то там "зомби"? В пресс-релизе ФГВ сказано, что акционеры банка в 2017-18 гг. "заблокировали процедуру ликвидации". Здесь мы снова имеем дело с очередной манипуляцией, поскольку речь идет о ликвидации, которую Верховный суд признал противозаконной! Получается, что ФГВ игнорирует его решение и пытается всеми правдами и неправдами переложить последствия своих противоправных действий на акционеров банка", - отмечает общественный деятель.

Он утверждает, что вместо того, чтобы выполнить решение Верховного суда, ФГВ поступает с точностью до наоборот, реанимируя свои противозаконные действия 8-летней давности.

"Точно как в басне известного украинского поэта Леонида Глибова: "А больший меньшего кусает да еще и бьет - Затем что сила есть...". Мы считаем, что возвращение к старым противозаконным практикам не в пользу Украины. Они являются разрушительными для украинского государства, бизнеса, правовой и финансовой системы, поэтому должны получить юридическую оценку как внутри страны, так и международную. Сегодня, руководствуясь не законом, а "правом сильного", ФГВ игнорирует решения Верховного Суда и Высшего административного суда Украины. Интересно, а решения международных судов он также откажется выполнять?" - подытожил Муленко.