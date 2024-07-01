Фото НБУ

Председатель Всеукраинского движения "Общественность против коррупции" Александр Муленко прокомментировал пресс-релиз, опубликованный на сайте Фонда гарантирования вкладов от 24.06.2024 о якобы "восстановлении контроля за еще одним так называемым "зомби-банком".

Он считает информацию, распространяемую ФГВ, тенденциозной, противоречащей правовым и моральным нормам, дискредитирующей государственные органы власти, способствующей деградации правовой и бизнес-среды во время войны.

Александр Муленко считает недопустимым использование госструктур как средство шантажа и погрома украинского бизнеса. Особенно во время войны, когда государству дорога каждая копейка, сгенерированная налогоплательщиками. Он напоминает, что проблемы у многих законопослушных финучреждений начались еще в период так называемого "банкопада" 2014-2017 годов. Тогдашним руководством НБУ было принято политическое решение о "зачистке" рынка от более чем 80 банков.

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По его словам, это решение много критиковали и критикуют, ведь оно нанесло колоссальный ущерб украинскому бизнесу, финансовой правовой системе, последствия которой ощущаются до сих пор.

"Сегодня, спустя много лет после "банкопада", в тяжелый для страны военный период ФГВ зачем-то решило вернуться к старой, дискредитировавшей себя порочной практике. В качестве примера можно назвать историю с ПАО "КСГ Банк". До пресловутой "зачистки" финансовое положение банка было стабильным, он демонстрировал положительную динамику, предоставляя качественные финансовые услуги реальному сектору украинской экономики. Никаких проблем с законом и государством до принятия сугубо политического решения о ликвидации банк не имел - впоследствии противоправный характер этого решения был неоднократно подтвержден правоохранительными и судебными органами власти", - констатирует Муленко.

Он напоминает, что правления Нацбанка Украины в свое время пошло на противоправный шаг и вынесло решение № 239-рш/Бт от 30.08.2016 "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ БАНК".

"Именно к этому времени относится и введение в оборот выражения "зомби-банк", которым до сих пор не брезгует оперировать в своих официальных пресс-релизах ФГВ. Оставляем в стороне вопрос, насколько вообще допустимо для госструктур такое вольное обращение с неюридическими формулировками? Очевидно, что с помощью негативно окрашенных метафор, за которыми нет и никогда не было реального юридического содержания, чиновники пытаются манипулировать общественным мнением, чтобы хоть как-то обосновать свои юридически некорректные действия", - объясняет активист.

Он выражает сожаление по поводу того, что от такой непрофессиональной, не соотнесенной с законодательством Украины практики некоторые чиновники не отказались до сих пор.

"Но если вернуться от манипулятивных оценок в область строго юридических фактов, то мы увидим, что все разговоры о причастности "КСГ Банка" к каким-либо незаконным действиям являются ни чем иным как проявлением публичного "шантажа". А как иначе можно трактовать подобные заявления со стороны ФГВ, которые по непонятным причинам игнорируют юридическую реальность? Ведь еще 05.04.2017 Киевский апелляционный административный суд (дело 826/14032/16) отменил решение НБУ "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ БАНК", которое признал противоправным. Также было признано противоправным и отменено решение Исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц № 1656 от 30.08.2016 "О начале процедуры ликвидации ПАО "КСГ БАНК" и делегировании полномочий ликвидатора банка", - пишет Муленко.

По его словам, не найдя никаких нарушений, суд обязал восстановить функционирование ПАО "КСГ БАНК" как действующее банковское учреждение в полном объеме.

"В дальнейшем решение Киевского апелляционного административного суда было рассмотрено и подтверждено Высшим административным судом Украины и Верховным судом Украины. Как известно, это конечные судебные инстанции, решения которых не подлежат обжалованию. Все жалобы НБУ и ФГВ этими инстанциями были отклонены, все их претензии к банку признаны незаконными, а банковская лицензия была восстановлена", - отмечает он.

Фото Решение суда 01 июля 2024
Фото Решение суда 01 июля 2024
Фото Решение суда 01 июля 2024
Фото Решение суда 01 июля 2024
Фото Решение суда 01 июля 2024
Фото Решение суда 01 июля 2024
Фото Решение суда 01 июля 2024
Фото Решение суда 01 июля 2024
Фото Решение суда 01 июля 2024
Фото Решение суда 01 июля 2024
Фото Решение суда 01 июля 2024
Фото Решение суда 01 июля 2024

Муленко убежден, что как сознательное введение в заблуждение выглядит утверждение пресс-релиза ФГВ о том, что "фактически с 2017 года учреждение находилось в статусе "зомби-банка".

"Интересно, где можно почитать об этом юридическом статусе? Очевидно, что нигде. Слово "фактически" означает установленный факт чего-то. Но каким образом факт возвращения Верховным судом лицензии "КСГ Банка" и признание его законопослушным банковским учреждением свидетельствует о том, что он какой-то там "зомби"? В пресс-релизе ФГВ сказано, что акционеры банка в 2017-18 гг. "заблокировали процедуру ликвидации". Здесь мы снова имеем дело с очередной манипуляцией, поскольку речь идет о ликвидации, которую Верховный суд признал противозаконной! Получается, что ФГВ игнорирует его решение и пытается всеми правдами и неправдами переложить последствия своих противоправных действий на акционеров банка", - отмечает общественный деятель.

Он утверждает, что вместо того, чтобы выполнить решение Верховного суда, ФГВ поступает с точностью до наоборот, реанимируя свои противозаконные действия 8-летней давности.

"Точно как в басне известного украинского поэта Леонида Глибова: "А больший меньшего кусает да еще и бьет - Затем что сила есть...". Мы считаем, что возвращение к старым противозаконным практикам не в пользу Украины. Они являются разрушительными для украинского государства, бизнеса, правовой и финансовой системы, поэтому должны получить юридическую оценку как внутри страны, так и международную. Сегодня, руководствуясь не законом, а "правом сильного", ФГВ игнорирует решения Верховного Суда и Высшего административного суда Украины. Интересно, а решения международных судов он также откажется выполнять?" - подытожил Муленко.