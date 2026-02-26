В марте пропуск граждан через границу будут регулировать прежние законы, но власти могут внести некоторые изменения.

С начала 2026 года в Верховной Раде Украины, по разным источникам, рассматривается ряд законопроектов об ужесточении правил выезда за границу для гражданских лиц. Среди прочего, резонанс вызвало заявление народного депутата Руслана Горбенко о том, что постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет было ошибкой и что в правительстве есть сторонники введения дополнительных ограничений.

И хотя эти инициативы находятся лишь на уровне обсуждений, важно понимать, что нужно, чтобы выехать за границу сейчас, какие категории граждан могут это легально сделать и какие документы при этом необходимо иметь в наличии.

Кому можно и как выехать из Украины – март 2026 года

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории страны действует правовой режим военного положения и мобилизации. Одним из следствий этого режима стало ограничение выезда за пределы Украины для мужчин призывного возраста. В 2026 году эти правила претерпевают уточнения и доработки, которые важно знать тем, кто планирует поездки за границу.

Перечислим, кто может выезжать из Украины на законном основании.

Мужчины до 18-и и старше 60-и лет

Согласно постановлению КМУ от 27 января 1995 г. №57, мужчины, не подлежащие воинской обязанности по возрасту, могут пересекать границу в обе стороны без дополнительных условий и ограничений.

При этом, хотя формально лица до 18 лет не требуют для выезда дополнительных разрешений ТЦК, юношам от 16 лет для выезда из страны настоятельно рекомендуется иметь при себе приписное свидетельство.

Мужчины с 18-и до 22-х лет включительно

Гражданам данного возрастного диапазона с августа 2025 года разрешен выезд при наличии военно-учетного документа (в бумажном или электронном виде) и заграничного паспорта. Впрочем, именно эта категория лиц считается наиболее подверженной возможным изменениям в законодательстве.

Мужчины от 23-х до 60-и лет

Для военнообязанных мужчин выезд за границу возможен только по основаниям, предусмотренным законом о мобилизации. В числе таковых:

состояние здоровья, требующее лечения за рубежом;

семейные обстоятельства;

учеба (студенты, курсанты);

рабочие поездки, в том числе на международные мероприятия;

поездки, связанные с помощью армии и волонтерской деятельностью.

Другие категории

Дополнительные исключения в том, как выехать из Украины сегодня мужчине призывного возраста, предоставляются:

лицам с инвалидностью любой группы и сопровождающим их;

родственникам погибших или посмертно награжденных героев (в т. ч. близким членам семей);

опекунам и родителям трех и более несовершеннолетних детей.

Можно ли с бронью выехать за границу

Также границу могут пересечь военнослужащие и забронированные работники, по условиям служебной командировки или официального отпуска. Для этого военнослужащим требуется разрешение командования, а работникам критически важных предприятий – выписка от работодателя или органа, выдавшего бронь, помимо прочих необходимых документов.

Как выехать за границу – документы, необходимые для выезда

Чтобы пересечь государственную границу, мужчинам призывного возраста нужно иметь при себе:

Загранпаспорт;

Военно-учетный документ (старого или нового образца) с VIN-кодом;

Подтверждение оснований для выезда (справки, учебные документы, приглашения);

Для работников критически важных сфер – разрешение от профильного госоргана с указанием сроков и целей поездки.

Без этих бумаг пограничники могут не выпустить вас из страны, даже если причины для выезда формально есть.

Может ли забронированный выехать за границу без выписки

Военнообязанные, имеющие бронь, не могут покинуть страну без соответствующих документов. К ним относятся выписка о бронировании, а также отметка в системе "Резерв+" или в военном билете. К тому же, при пересечении границы требуются документы, подтверждающие цель поездки, к примеру, командировочное удостоверение или документы, оформляющие отпуск.

Кто может выехать за границу – последние изменения и инициативы

С 1 января 2026 года были уточнены правила выезда для сотрудников медиа и стратегических коммуникаций. Согласно постановлению КМУ от 19 ноября 2025 г. № 1509, такие специалисты могут выезжать и оставаться за рубежом до 60 дней при наличии письма от Госкомитета телевидения и радиовещания, вместе с другими обязательными документами.

В ноябре 2025 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №14210, ужесточающий правила выезда мужчин за границу. Согласно документу, некоторые категории мужчин, включая сотрудников с бронью, могли столкнуться с новыми ограничениями, например, при нарушениях воинского учета. И хотя законопроект широко обсуждался в прессе, он так и не был принят к рассмотрению.

Также в феврале 2026 года в правительстве обсуждались законопроекты, предусматривающие дополнительные условия в том, как выехать за границу из Украины для мужчин от 18 до 22 лет. Однако по состоянию на март 2026 года ни один такой закон не был принят, и все обсуждаемые инициативы остаются предметом дискуссии.

