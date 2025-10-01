Украинцы считают, что Украина не была подготовлена к вторжению России, - опрос

Большинство ответило, что политическая власть не достаточно сделала и само население не верило во вторжение и не готовилось.

Подавляющее большинство украинцев (81%) считают, что Украина не сделала достаточно для подготовки к полномасштабному вторжению России в феврале 2022 года.

Таковы результаты опроса проведенного 19-28 сентября 2025 года Киевским международным институтом социологии (КМИС). При этом 37% опрошенных считают, что Украина скорее приложила недостаточные усилия, хотя кое-что все-таки сделала, а 44% - что усилия Украины по подготовке были абсолютно недостаточными.

Доля респондентов, которые считают, что Украина сделала скорее или полностью достаточно для подготовки - 16%, из них 14% считают, что Украина скорее сделала достаточно, хотя были некоторые просчеты. Только 2% убеждены, что Украина полностью достаточно все сделала.

Отвечая на вопрос о том, по каким причинам в первую очередь Украина была не готова к вторжению, 46% респондентов отметили, что власть не смогла приложить необходимые усилия для подготовки, а 35% - само население не верило во вторжение и не готовилось должным образом.

Еще 21% опрошенных считает, что РФ обладала слишком большими ресурсами, поэтому невозможно было адекватно все подготовить. 17% считают, что пророссийские силы и агенты, которые действовали в Украине подрывали меры подготовки, а 15% выбрали вариант ответа, что руководству ВСУ, военному командованию не удалось приложить необходимые усилия для подготовки, еще 15% считает, что страны Запада не предоставили необходимую поддержку (оружие, санкции против России) Украине для надлежащей подготовки.

14% отмечают, что за период с ноября 2021 года, когда западные разведки предупреждали о подготовке Россией нападения на Украину, невозможно было полностью подготовиться и все учесть.

Справка. В течение 19-28 сентября 2025 года КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения, к которому по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" были добавлены вопросы о восприятии того, насколько Украина была готова к вторжению. Он проведен методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных Украине регионах. Опрошено 1029 респондентов.

Заявление Зеленского о войне

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский во время выступления на принятии клятвы лицеиста и награждения по случаю Дня защитников и защитниц заявил, что Украина не будет терять своей военной мощи, приобретенной за время войны.

Он сказал, что украинцы выдержали десятки попыток завоевания нашего государства, прошли через века пропаганды того, что якобы у нас не может быть самостоятельной национальной жизни, но каждая попытка покорить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается. По его словам, все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались.

