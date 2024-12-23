Побег уклонистов от пограничников закончился ударом машины о бетонный столб и попаданием в реанимацию одного из беглецов.

На Закарпатье организаторы незаконной переправки мужчин через границу переоделись в полицейскую форму и использовали транспорт с зеленой полоской, похожей на ту, что есть на инкассаторских машинах.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), организаторы пытались скрыться от пограничников на таком автомобиле, но въехали в бетонный столб, в результате чего один человек серьезно травмирован.

Пограничники отметили, что авто "Фольксваген Т5", которым один из переправщиков вез к границе клиентов, останавливали на контрольном посту, однако водитель проигнорировал требование и на большой скорости проехал в направлении села Нижняя Апша.

"Пограничники начали преследовать беглеца, который в конце концов не справился с управлением и на большой скорости въехал в бетонный столб. Далее выбежал из авто и попытался убежать с места происшествия. Один из его пассажиров - житель Донецкой области, в результате ДТП получил тяжелые травмы. С многочисленными переломами и ушибами мужчина сутки провел в реанимации. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное", - отмечают в ГПСУ.

А водителя пограничники поймали - он был одет в форму полицейского. "По замыслу ряженого "правоохранителя", белый цвет транспортного средства с зеленой полоской, как на инкассаторских авто и водитель в форме полицейского, должны были бы отвлечь бдительность охранников границы на контрольных постах. Таким образом делец пытался доставить в приграничье своих клиентов", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники отмечают, что в салоне авто, кроме травмированного, жителя Донецкой области, обнаружили еще жителя города Вишневое (Киевская область) и Кривой Рог (Днепропетровская область). Мужчины рассказали, что за незаконное пересечение границы один из них заплатил $12 тыс., а за другого 9,5 тыс. евро заплатила мама.

В ГПСУ отмечают, что в багажнике иномарки при осмотре обнаружили спасательные жилеты и гидрокостюмы, в которых нарушители, очевидно, собирались переплывать Тису.

Вскоре правоохранители установили еще одного фигуранта, причастного к данной схеме переправки военнообязанных мужчин и его вместе с водителем задержали, им уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса - незаконная переправка лиц через госграницу.

Уклонисты на границе

7 ноября спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко заявил, что с начала полномасштабной войны более 40 человек погибли во время преодоления труднодоступных горных местностей или границы по рекам.

Есть интересные истории, в частности, когда мужчина пытался переплыть Тису, чтобы сбежать за границу от мобилизации, но был задержан пограничниками и сейчас служит в ГПСУ.

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