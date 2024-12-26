Во время задержания один из переправщиков пытался наехать на пограничный наряд. А "клиентов" дельцы на ходу выбросили из автомобиля и приказали бежать.

Двое жителей Закарпатья пытались незаконно переправить через украинско-словацкую границу своих земляков призывного возраста, влившись в похоронную процессию воина, погибшего на фронте.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), помешали планам сотрудники Чопского пограничного отряда. Пограничники отмечают, что схему переправки спланировали двое закарпатцев, проживающих в приграничье. За вознаграждение в размере $18 тыс. они взялись доставить к границе двух жителей Ужгорода.

"Пересечение границы планировали в районе населенного пункта Княгиня Ужгородского района. Чтобы провезти "клиентов" через контрольные посты, переправщики прибегли к наиболее циничному замыслу. Они сделали вид, что направляются в составе траурного кортежа, который сопровождал тело погибшего воина к месту захоронения. Правонарушители даже вывесили из окна автомобиля, в котором везли нарушителей границы, государственный флаг", - детализировали в ГПСУ.

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Пограничники отмечают, что хитрости переправщиков были разоблачены. "Оперативники дождались, пока завершится процессия, и начали задержание. Во время него один из переправщиков не выполнял требования правоохранителей остановиться и совершил попытку наезда на пограничный наряд. "Клиентов" дельцы на ходу выбросили из автомобиля и приказали бежать", - сказано в сообщении. Беглецы и их переправщики задержаны и доставлены в пограничное подразделение.

В ГПСУ сообщают, что в действиях переправщиков усматривают признаки уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса ("незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Также они привлечены к ответственности по ст. 185-10 КУоАП ("злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы").

Пограничники отмечают, что обоим "клиентам" придется отвечать перед законом за попытку незаконного пересечения государственной границы. Решение по их делу будет принимать суд.

Незаконная переправка мужчин за границу

Недавно на Закарпатье организаторы незаконной переправки мужчин через границу переоделись в полицейскую форму и использовали транспорт с зеленой полоской, похожей на ту, что есть на инкассаторских машинах.

ГПСУ отмечала, что организаторы пытались скрыться от пограничников на таком автомобиле, но въехали в бетонный столб, в результате чего один человек серьезно травмирован.

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