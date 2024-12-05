Нардеп Железняк пояснил, что ранее соответствующая норма была случайно изъята из законодательства.

Верховная Рада Украины исправила собственную ошибку, приняв закон о возвращении нормы о конфискации имущества коррупционеров даже если те идут на сделку со следствием. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Рада исправила свою же ошибку и проголосовала №12243-1 о возвращении нормы о конфискации имущества коррупционеров при сделке со следствием. "За" сразу в целом - 276 (голосов народных депутатов - УНИАН)", - написал он.

Железняк напомнил, что "приняли соглашения со следствием через скандал и в последний день". "Получили деньги от ЕС. Потом случайно изъяли норму из-за закона о наградах предателям. Далее хотели вернуть норму, приняв зашкварный закон против журналистов. И вот в последний день исправили ошибку отдельным законом", - отметил парламентарий.

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Законопроектом №12243-1 предлагается установить, что в случае освобождения от отбывания наказания с испытанием на основании соглашения о признании виновности в уголовном производстве по коррупционному уголовному правонарушению, уголовному правонарушению, связанному с коррупцией, может быть также назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества при условии его согласования сторонами соглашения.

Скандальный закон о коррупционерах

Как сообщал УНИАН, в конце октября ВР приняла закон о смягчении наказания для коррупционеров. Соответствующим законопроектом №12039 предполагалось, что в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения ущерба суд сможет назначать меньший срок заключения коррупционерам, чем требует законодательство. В то же время суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф.

Железняк тогда сообщил, что соответствующий закон нужно подписать до 31 октября, чтобы получить деньги по Ukraine Facility Plan - 4 млрд евро.

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