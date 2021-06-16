Девушке не понравилось, что она должна писать курсовую работу на государственном языке.

Студентка из Харькова резко негативно высказалась об украинском языке и спровоцировала новый языковой скандал в сети.

Соответствующее видеозаявление харьковчанка опубликовала в своем Instagram. На данный момент ее аккаунт уже закрыт.

Девушке не понравилось, что она должна писать курсовую работу на государственном украинском языке. Она пришла к выводу, что власть ущемляет ее права.

«Пишу курсовую работу на еб***м украинском языке – заявила она. – Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете мою психику и нервы... Я лучше на английском напишу».

По информации Telegram-канала «Катарсис», девушку зовут Маргарита Мальцева. Сообщается, что она уже якобы объяснила свое скандальное заявление. По ее словам, некоторые регионы Украины якобы не приспособлены к украинскому языку, а языковую реформу она назвала бредом.

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Автор: Катерина Шварц