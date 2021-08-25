Инцидент произошел в одном из харьковских кафе.

В Харькове сотрудник одного из местных кафе отказался переходить на украинский язык при общении с клиентами. Вместо этого он начал перекривлять его.

Соответствующее видео появилось в одном из местных пабликов в Twitter в среду, 25 августа.

"Кафе "Zdorovo EST" на Ярослава Мудрого - украинофобное дно. Администратор нахамил на просьбу украинского меню (которого там нет), сказал, что он славянин и русссский. Когда включили камеры, начал кривляться "одесским говором". Город должен знать своих героев", - говорится в сообщении.

На видео можно услышать, как посетители напоминают парню нормы языкового закона относительно сферы обслуживания. В ответ тот, кривляясь, говорит: "Що ви кажете? ... Не розумію. Я вас недочуваю, ви мені дуже непонятні". После этого он начинает рассказывать об "одесском акценте" и суржике.

Инцидент завершился тем, что авторы видео покинули заведение.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове продавщица отказалась обслуживать женщину, которая общалась на украинском языке. После скандального инцидента и огласки ее уволили с работы.

Автор: Иван Бойко