Бидзину Иванишвили называют "грузинским Медведчуком", ведь он, так же, как и тот, выполняет кремлевские указания.

Грузинский бизнесмен Тамаз Сомхишвили поддерживает тесные связи с пророссийским грузинским политиком Бидзиной Иванишвили и выступает посредником между ним и криминальным авторитетом Шакро Молодым.

Об этом в своем блоге на Цензор.нет пишет журналист и ведущий Сергей Иванов.

Он ссылается на расследование грузинских журналистов, обнаруживших прямую связь между Сомхишвили и Иванишвили.

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"Партия "Грузинская мечтР" Иванишвили была создана под патронатом российского ГРУ, совершившим спецоперацию по захвату власти в Грузии. Иванишвили – протеже кремля, его агент, контролирующий власть Грузии через правящую партию. Пресловутый законопроект об "иноагентах", вызвавший протесты в Тбилиси – очередная подрывная инициатива москвы, опосредованно подтверждаемая угрозами ракетными ударами со стороны российских пропагандистов", - пишет Иванов.

Он напомнил, что Бидзину Иванишвили называют "грузинским Медведчуком", ведь он, как и тот, выполняет кремлевские указания.

"То есть Сомхишвили при Иванишвили – это что-то вроде Тараса Козака при Медведчуке", – резюмирует Иванов.

Как сообщалось, Тамаз Сомхишвили стал известен в Украине из-за его иска в Киевскую городскую государственную администрацию с требованием возместить ему 100 млн долларов за якобы нанесенный ущерб во время реконструкции Харьковской площади, которая так и не была осуществлена. Несмотря на то, что он позиционирует себя как британский инвестор, журналисты выяснили, что он является гражданином россии и соучредителем предприятия НПК "Штурмовики Сухого", на котором ремонтируются российские боевые самолеты. Также Сомхишвили подозревают в связях с криминальным авторитетом Шакро Молодым, агитировавшим заключенных вступать в ЧВК "Вагнер". Выяснилось, что Тамаз Сомхишвили и Бидзина Иванишвили являются давними бизнес-партнерами, что подтверждается информацией из государственных реестров. Недавно в Грузии прошли массовые протесты против инициативы партии Иванишвили "Грузинская мечта" принять закон "Об иноагентах", подобный действующему в России. Под давлением общественности грузинские власти вынуждены были отказаться от принятия закона.