Возможно, это было сделано в качестве попытки скрыть причину смерти.

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, было возвращено в Украину без части органов, что может свидетельствовать о сокрытии причины смерти.

Об этом сообщает проект Forbidden Stories, который занимается делами журналистов, которые погибли, оказались за решеткой или подверглись преследованиям из-за профессиональной деятельности.

В материале сказано, что в феврале 2025 года из России в Украину были возвращены тела, среди которых и журналистки Рощиной. Отмечается, что 25 февраля судебно-медицинские следователи в морге в Виннице рассматривали десятки тел, которые были доставлены и одно из них было легче других, в белой санитарной сумке с нацарапанной от руки надписью "СПАС" и было сообщение на русском языке: "Мужчина без имени, серьезное повреждение коронарных артерий, [номер тела] 757".

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В проекте сообщили, что когда следователи открыли сумку, в ней лежала вторая - черная. "Первый пакет, похоже, был неправильно маркирован. Во внутреннем было тело не другого мужчины-военного, а молодой женщины. Несмотря на плохое состояние тела, следователям удалось найти небольшую бирку, прикрепленную к правой голени, с надписью "Рощина В.В.", - сказано в сообщении.

В письме к Forbidden Stories украинские прокуроры подтвердили возвращение тела Виктории в Украину, ссылаясь на 99,999% совпадение ДНК с "близкими лицами" из окружения журналисты и указывая на явные следы пыток. "Судебно-медицинская экспертиза обнаружила многочисленные следы пыток и жестокого обращения на теле жертвы, включая ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, перелом ребра, травмы шеи и возможные следы от поражения электрическим током на ногах", - написал руководитель отдела военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины Юрий Белоусов.

При этом отметил, что тело было возвращено "со следами вскрытия, проведенного до прибытия в Украину" и отсутствием некоторых органов, что возможно, направлено было на маскировку причины смерти, которая может квалифицироваться как очередное военное преступление в этом случае.

Проект ссылается на информацию от источника близкого к официальному расследованию, что синяки на шее свидетельствуют о возможном переломе подъязычной кости, редкий перелом, который обычно связан с удушением. При этом отмечается, что украинские следователи пока воздерживаются от оценки причины смерти. Это потому, что, по данным того же источника, тело Вики было возвращено с несколькими удаленными частями тела, включая части мозга, гортани и глазных яблок, что согласуется с возможной попыткой скрыть причину смерти.

По данным нескольких источников, Викторию забрали из камеры 8 сентября - почти за две недели до официальной даты смерти. Но пока не установлено, что произошло в течение этого периода.

Что известно об убийстве журналистки Рощиной

Как сообщал УНИАН, в апреле 2025 года стало известно о возвращении тела журналистки Виктории Рощиной в Украину.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин объяснил причины, почему сразу не сообщили о возвращении в Украину тела Рощиной. Он отметил, что важно было сохранять тишину, поскольку россияне часто используют тактику подмены тел.

27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина писала о войне РФ против Украины. Она исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, когда поехала на оккупированную территорию Украины, после чего перестала выходить на связь.

В октябре 2024 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказал, что отец журналистки получил официальное письмо от российских властей о смерти дочери.

10 октября в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что украинка погибла во время этапирования из Таганрога в Москву. Те пленные, которые были с ней рассказывали о пытках журналистки.

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