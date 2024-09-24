Российская Федерация все еще отказывается общаться с представителями комиссии Организации.

Для российских властей пытки пленных являются обычной и приемлемой практикой, это делается с чувством безнаказанности.

Об этом на 57-й сессии Совета по правам человека заявил глава Комиссии ООН по расследованию в отношении Украины Эрик Мьосе. Они задокументировали новые случаи пыток, совершенных российскими властями против гражданских и военнопленных в России и на оккупированных территориях. Большинство жертв - мужчины.

"Мы собрали доказательства сексуального насилия, которое применялось как пытки, преимущественно к мужчинам-жертвам в местах лишения свободы, а также изнасилований женщин в селах, находящихся под российским контролем", - сказал Мьосе.

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По его словам, пытки являются широко распространенным явлением и носят систематический характер. Члены комиссии указывают на согласованность практик во всех местах лишения свободы и скоординированное использование персонала российских служб. Еще одной общей чертой является повторяющееся применение сексуального насилия как формы пыток почти во всех этих местах несвободы.

Бывшие заключенные рассказывают, что работники пенитенциарных учреждений ссылались на приказы о применении жестокого обращения. В некоторых местах лишения свободы российское руководство высшего уровня приказывало, терпело или не принимало никаких мер для его прекращения.

"Например, в одном из следственных изоляторов на оккупированных территориях Украины свидетель описал прибытие сотрудника пенитенциарной службы из Российской Федерации, который представился задержанным, заявив: "Я всех сломал и с вами сделаю то же самое", - говорится в докладе.

Во многих местах лишения свободы не оказывают надлежащую медицинскую помощь тем, кто в ней отчаянно нуждается. В одном из таких учреждений в пытках участвовали даже тюремные врачи. Глава комиссии напомнил о взрыве в "Еленовке", во время которого погибли украинские военнопленные.

"По словам бывших заключенных, десяткам других военнопленных, которые получили опасные для жизни ранения, не было предоставлено немедленной медицинской помощи. Украинские военные врачи, задержанные в колонии, были единственными, кто пытался оказать первую медицинскую помощь в течение той ночи. Они рассказывали, что помогали своим сослуживцам в темноте и без жизненно необходимого медицинского оборудования, используя то небольшое количество материалов, оставшееся в их аптечках, и простыни для перевязок", - добавил он.

Украинцы в российском плену

В феврале этого года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в российском плену находится 28 тысяч граждан Украины.

Освобожденные военные рассказывают об издевательствах и пытках в российских тюрьмах. Кроме того, украинцы возвращаются домой в тяжелом состоянии - они имеют бешеную потерю веса и нуждаются в медицинской помощи.

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