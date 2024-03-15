Россияне жестоко пытают украинских военнопленных с целью запугивания и наказания. Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, созданной Советом ООН по правам человека в 2022 году для расследования всех возможных нарушений и притеснений прав человека и нарушений международного гуманитарного права, а также связанных с ними преступлений в контексте агрессии Российской Федерации против Украины.
В докладе сказано, что новые доказательства подтверждают предыдущие выводы Комиссии ООН о том, что практика применения пыток к гражданским, к которой прибегает российская власть в Украине и Российской Федерации, является распространенной и систематической.
В частности, Комиссия ООН сосредоточила свое внимание на случаях пыток украинских военнопленных и описала жуткое обращение с ними в нескольких местах лишения свободы в РФ.
Как отмечают в ООН, свидетельства потерпевших показывают всю беспощадность и жестокость этого обращения, что наносило жертвам сильную боль и страдания во время длительного содержания под стражей. Все это осуществлялось с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и повлекло долговременные физические и психические травмы.
В связи с этим, один украинский военнослужащий, которого представители российской власти удерживали под стражей и подвергали пыткам в нескольких местах лишения свободы, рассказал о своем опыте пребывания в исправительной колонии в городе Донской Тульской области, где его постоянно пытали, в результате чего у него были переломаны кости, выбиты зубы, а на раненой стопе развилась гангрена.
"Я потерял всякую надежду и волю к жизни", - сказал солдат, добавив, что он пытался покончить с собой, но преступники начали его избивать. После освобождения из плена солдата госпитализировали 36 раз.
В докладе отмечается, что в Российской Федерации пытки совершали члены подразделений специального назначения ("спецназ") Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН), и штатный персонал этой службы, являющийся тюремными охранниками. Жертвы сообщили, что допросы проводили, кроме того, сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ).
При этом, в большинстве российских учреждений украинские военнопленные прошли жестокую процедуру "приемки" с избиением и применением электрического тока.
Одна жертва вспомнила, что ее приветствовали словами "Добро пожаловать в ад".
Пытки происходили во время допросов, где задержанных спрашивали об украинских Вооруженных силах и их военных подразделениях. Пытки также применялись для запугивания и наказания. Жертвы сообщали о пытках "повсюду": в камерах, коридорах, дворе, помещениях для душа.
В докладе отмечается, что преступник сказал жертве: "Мы сейчас вас научим как воевать с русскими".
Другая жертва услышала, как охранник тюрьмы сказал: "Наша цель - чтобы вы никогда не вернулись на войну".
По словам задержанных, особенно жестокое обращение имело место с военнопленными, захваченными в Мариуполе, или с западной Украины; с теми, кто не владел русским языком; и в периоды, когда российские вооруженные силы потеряли контроль над районами в Украине.
Вместе с тем, одна жертва рассказала, что во время избиения преступники говорили: "Когда ты наконец сдохнешь?". К различным частям тела применялось поражение электрическим током с использованием различных инструментов, в том числе на влажное тело, когда задержанные были в душе. Другая жертва заявила, что он был в шоке, как и все другие военнопленные: "Это было жестоко. Это было невыносимо больно. Практически все время я был на полу, мои раны кровоточили, но эти нелюди хохотали и приказывали мне стоять".
При этом, бывшие задержанные мужчины сообщали об угрозах изнасилования, нежелательных прикосновениях во время осмотров полостей тела и пытках половых органов.
Одна жертва избиения и поражения электрическим током половых органов рассказала, что преступники сказали ему: "Я тебе отобью все, чтобы ты не мог иметь детей". Аналогичное было сказано другому задержанному. Жертва рассказала о попытках преступников отрезать ему пенис, чтобы "он не имел больше детей".
К тому же, жертвы сообщили о чрезмерных страданиях от голода и прибегали к поеданию червей, мыла, бумаги и остатков собачьей пищи, что привело к резкому падению массы тела. В некоторых заведениях доступ к душу и туалету был ограничен, или туалетом служила дыра в земле.
В докладе сказано, что в результате пыток бывшие военнопленные сообщали о трудностях с дыханием, сном, ходьбой; сломанные кости и зубы; кровотечения, отеки, инфицированные или пораженные гангреной части тела; плохое зрение и травмы органов тела.
Российский Красный Крест сотрудничает с Кремлем
Недавно из Международного Красного Креста выгнали белорусский филиал, теперь это же самое грозит российскому отделению.
Как сообщал УНИАН, сотрудники российского отделения "Красного креста" могли издеваться над украинскими военнопленными в колониях, размещенных в том числе и на оккупированных территориях Украины.