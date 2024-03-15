Россияне применяют пытки везде: в камерах, коридорах, дворе, помещениях для душа.

Россияне жестоко пытают украинских военнопленных с целью запугивания и наказания. Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, созданной Советом ООН по правам человека в 2022 году для расследования всех возможных нарушений и притеснений прав человека и нарушений международного гуманитарного права, а также связанных с ними преступлений в контексте агрессии Российской Федерации против Украины.

В докладе сказано, что новые доказательства подтверждают предыдущие выводы Комиссии ООН о том, что практика применения пыток к гражданским, к которой прибегает российская власть в Украине и Российской Федерации, является распространенной и систематической.

В частности, Комиссия ООН сосредоточила свое внимание на случаях пыток украинских военнопленных и описала жуткое обращение с ними в нескольких местах лишения свободы в РФ.

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Как отмечают в ООН, свидетельства потерпевших показывают всю беспощадность и жестокость этого обращения, что наносило жертвам сильную боль и страдания во время длительного содержания под стражей. Все это осуществлялось с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и повлекло долговременные физические и психические травмы.

В связи с этим, один украинский военнослужащий, которого представители российской власти удерживали под стражей и подвергали пыткам в нескольких местах лишения свободы, рассказал о своем опыте пребывания в исправительной колонии в городе Донской Тульской области, где его постоянно пытали, в результате чего у него были переломаны кости, выбиты зубы, а на раненой стопе развилась гангрена.

"Я потерял всякую надежду и волю к жизни", - сказал солдат, добавив, что он пытался покончить с собой, но преступники начали его избивать. После освобождения из плена солдата госпитализировали 36 раз.

В докладе отмечается, что в Российской Федерации пытки совершали члены подразделений специального назначения ("спецназ") Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН), и штатный персонал этой службы, являющийся тюремными охранниками. Жертвы сообщили, что допросы проводили, кроме того, сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ).

При этом, в большинстве российских учреждений украинские военнопленные прошли жестокую процедуру "приемки" с избиением и применением электрического тока.

Одна жертва вспомнила, что ее приветствовали словами "Добро пожаловать в ад".

Пытки происходили во время допросов, где задержанных спрашивали об украинских Вооруженных силах и их военных подразделениях. Пытки также применялись для запугивания и наказания. Жертвы сообщали о пытках "повсюду": в камерах, коридорах, дворе, помещениях для душа.

В докладе отмечается, что преступник сказал жертве: "Мы сейчас вас научим как воевать с русскими".

Другая жертва услышала, как охранник тюрьмы сказал: "Наша цель - чтобы вы никогда не вернулись на войну".

По словам задержанных, особенно жестокое обращение имело место с военнопленными, захваченными в Мариуполе, или с западной Украины; с теми, кто не владел русским языком; и в периоды, когда российские вооруженные силы потеряли контроль над районами в Украине.

Вместе с тем, одна жертва рассказала, что во время избиения преступники говорили: "Когда ты наконец сдохнешь?". К различным частям тела применялось поражение электрическим током с использованием различных инструментов, в том числе на влажное тело, когда задержанные были в душе. Другая жертва заявила, что он был в шоке, как и все другие военнопленные: "Это было жестоко. Это было невыносимо больно. Практически все время я был на полу, мои раны кровоточили, но эти нелюди хохотали и приказывали мне стоять".

При этом, бывшие задержанные мужчины сообщали об угрозах изнасилования, нежелательных прикосновениях во время осмотров полостей тела и пытках половых органов.

Одна жертва избиения и поражения электрическим током половых органов рассказала, что преступники сказали ему: "Я тебе отобью все, чтобы ты не мог иметь детей". Аналогичное было сказано другому задержанному. Жертва рассказала о попытках преступников отрезать ему пенис, чтобы "он не имел больше детей".

К тому же, жертвы сообщили о чрезмерных страданиях от голода и прибегали к поеданию червей, мыла, бумаги и остатков собачьей пищи, что привело к резкому падению массы тела. В некоторых заведениях доступ к душу и туалету был ограничен, или туалетом служила дыра в земле.

В докладе сказано, что в результате пыток бывшие военнопленные сообщали о трудностях с дыханием, сном, ходьбой; сломанные кости и зубы; кровотечения, отеки, инфицированные или пораженные гангреной части тела; плохое зрение и травмы органов тела.

Недавно из Международного Красного Креста выгнали белорусский филиал, теперь это же самое грозит российскому отделению.

Как сообщал УНИАН, сотрудники российского отделения "Красного креста" могли издеваться над украинскими военнопленными в колониях, размещенных в том числе и на оккупированных территориях Украины.

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