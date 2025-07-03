В Пентагоне заявили, что предоставят президенту Дональду Трампу варианты продолжения военной помощи Украине.

В Пентагоне прокомментировали ситуацию с остановкой поставок вооружения Украине, заявив, что предоставят президенту Дональду Трампу варианты продолжения военной помощи.

Как пишет The Guardian, в ведомстве отметили, что у президента Дональда Трампа все еще есть "надежные" варианты поддержки Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил журналистам в среду, что представители министерства обороны проводят "анализ возможностей", чтобы убедиться, что военная помощь США соответствует приоритетам администрации Трампа.

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"Министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты военной помощи Украине, соответствующие его цели положить конец этой трагической войне. Министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, сохраняя при этом боеготовность и приоритеты обороны США", - сказал он.

При этом он добавил, что США не будут предоставлять "никакой новой информации о конкретных количествах или типах боеприпасов, поставляемых Украине, или о сроках, связанных с этими поставками".

Парнелл уточнил, что такой шаг направлен на оценку того, какие именно боеприпасы и куда отправляются. Однако он не сказал, какого именно оружия касается этот пересмотр, когда он завершится и каких стран это коснется.

США остановили поставки оружия Украине

Накануне издание Politico сообщило, что США приостанавливают поставки некоторого оружия Украине. Отмечалось, что такое решение было принято еще в июне, но вступило в силу только сейчас. В то же время в Госдепе США уверяли, что такое решение "не означает полное прекращение военной помощи".

BILD пишет, что запасов американских ракет в Украине должно хватить до конца лета. После этого ситуация может стать критической.

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