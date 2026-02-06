Мобилизованные военные будут сдавать экзамен: Сырский раскрыл подробности

Главнокомандующий поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки военных.

Для мобилизованных военнослужащих, недавно прибывших из учебных центров, вводят комплексный экзамен.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, такой экзамен позволит выявить пробелы в навыках мобилизованного и дообучить его перед выполнением боевых задач.

Кроме того, будет введена система автоматизации сбора и анализа отзывов, сказал главком. Это позволит реагировать на изменение социально-бытовых условий в учебной части.

Видео дня

"Тестируем предоставление отзывов в электронном формате через ИКС "Дельта". Первыми за это взялись Десантно-штурмовые войска, которые остаются флагманом по вопросам подготовки в украинской армии", – добавил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки как в учебных центрах, так и в бригадах, говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, что "на четвертом году войны трудно обеспечить потребность фронта в людях на таком уровне, на котором нам хотелось бы". По его словам, в вопросе мобилизации не может быть простых решений.

Между тем министр экономики Алексей Соболев заявил, что за год количество военнообязанных граждан, имеющих бронь от мобилизации, выросло на 300 тысяч человек.

"На самом деле бронирование за последний год выросло. У нас было около миллиона забронированных людей, сейчас – около миллиона трехсот [тысяч]", – сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: