Говорить на украинском "вид на проживання" тоже неправильно, подчеркнул он.

Самый известный учитель Украины и языковед Александр Авраменко рассказал о трудностях перевода, в частности с русского языка на украинский. Речь идет о многострадальном слове "вид".

В эфире "Сніданку з 1+1" он заявил, что это слово неправильно переводят. "Вот читаю: "Який гарний вид з вікна". Нет, друзья, не "вид", а "краєвид". "Вид" - это то же самое, что и "різновид", - объясняет Авраменко.

Также он подчеркнул, что говорить "вид на проживання" тоже неправильно, ведь это калька из российского "вид на жительство". На украинском правильно "посвідка на проживання".

"Итак, российское слово "вид" имеет по меньшей мере три украинских соответствия - "різновид, краєвид та посвідка", - подытожил языковед.

Авраменко исправил ошибки украинцев в иноязычных словах

Ранее языковед Авраменко отметил, что в иноязычных словах в украинском языке после "т" необходимо писать "и". Он напомнил правило девятки, по которому после д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р ("Де ти з'їси цю чашу жиру" - опорная фраза для запоминания) пишется буква "и".

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