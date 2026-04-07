Военным не дают отпуска не из-за того, что их некем заменить: нардеп назвал причину

По его словам, все это влияет на количество случаев СЗЧ и мобилизацию в стране.

В украинской армии сохраняется аспект несправедливости, когда часть мужчин служит более четырех лет и не может уйти в отпуск. Об этом рассказал нардеп Юрий Камельчук в интервью на YouTube-канале "Суперпозиция".

"И не потому, что действительно не хватает людей для выполнения каких-то задач, а потому, что настроение у командира не такое. Из-за того, что кто-то там не выполнил приказ – так, как командиру кажется, что он должен быть выполнен – или, не знаю, лицом не понравился. А может, кто-то не отчисляет из зарплаты какой-то там процент, или получил прямую помощь от волонтеров и не поделился с командиром, или получил автомобиль для личного пользования и тоже не поделился с командиром", – сказал Камельчук.

Он добавил, что все это приводит не только к общей усталости военнослужащих. Это также создает впечатление у тех, кто остается в тылу, что служба в армии – это дорога в один конец.

Видео дня

"Это приводит к тому, что у нас возникает СЗЧ, нежелание добровольно идти служить у большего количества людей, а соответственно – проблемы с мобилизацией. Потому что если бы отсутствовали все эти моменты и все было справедливо, четко по регламенту, по закону. Тогда можно было бы установить именно сроки. Люди знали бы, что, условно, отслужат год – год отдохнут. Отслужат, после этого снова год – снова год отдохнут. Ну, это как пример. Но математику можно по-разному строить", – пояснил нардеп.

Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее глава фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности и обороне Давид Арахамия высказался об изменениях в мобилизации. По его словам, два миллиона человек будут сняты с розыска в ТЦК и СП. В то же время он отметил, что в предложенном министром обороны Михаилом Федоровым проекте есть и некоторые более жесткие меры в отношении людей, уклоняющихся от мобилизации.

По словам Арахамии, разработка реформы Федорова находится на завершающей стадии. Отмечается, что вскоре она будет представлена парламенту и обществу.

