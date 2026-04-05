В настоящее время почти вся наша армия состоит из мобилизованных людей, - эксперт

Тимочко отметил, что следует подчеркнуть: мобилизованные - это вполне хорошие воины.

Сейчас почти вся украинская армия состоит из мобилизованных военнослужащих. Мобилизованные - это достаточно хорошие воины, которые уничтожают российские самолеты, наводят ракеты на российские авиаремонтные заводы, заводы, выпускающие "Шахеды" и беспилотники. Об этом заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире Radio NV.

"Сейчас армия почти вся мобилизована. Ну, почти вся, часть была по контрактам, но почти вся. И именно эти мобилизованные сражаются на передовой линии фронта противника. Там мобилизованные управляют беспилотниками, которые уничтожают всю российскую нефтеперерабатывающую отрасль. И это мобилизованные, которые сбивают российские самолеты, которые наводят ракеты на российские авиаремонтные заводы или на заводы, выпускающие "Шахеды" и беспилотники", - сказал он.

По его словам, это наши бывшие мобилизованные сейчас учат на Ближнем Востоке их операторов защищаться.

Тимочко отметил, что именно на этом нужно акцентировать внимание, что мобилизованные - это достаточно хорошие воины.

"Пришел ли человек мотивированным или по мобилизации в армию, он автоматически после подготовки становится специалистом, он будет жить как специалист. Большинство эмоций будут отброшены. Но для того, чтобы минимизировать страхи, здесь уже стоит вопрос подготовки резервов. А это и общая обученность украинского населения за пределами армии", - заявил он.

Военный подчеркнул, что нужно, чтобы у людей было понимание, что такое армия, что такое военное дело, чтобы не происходили разного рода манипуляции.

"Люди тогда гораздо меньше будут поддаваться манипуляциям, будут понимать, что такое армия, что такое военная служба, что такое командиры… Потому что у нас сложился некий образ, что обязательно должен быть какой-то злобный командир, полковник или генерал, который хочет, чтобы солдат непременно погиб", - объяснил эксперт.

Тимочко рассказал, что сейчас бывшие мобилизованные, пройдя военную службу, адаптировавшись, поняв, как это на самом деле, уже относятся к тем, кто избегает армии, как к уклонистам.

Вопрос мобилизации в Украине

Как сообщал УНИАН, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов высказался о возможных изменениях в сфере мобилизации и работы территориальных центров комплектования (ТЦК). Он утверждает, что нынешний процесс хаотичен, но пока продолжается война, кардинально решить эти проблемы невозможно.

По его словам, не стоит ждать "чуда" от изменения названий или формата работы ТЦК, ведь суть процесса останется прежней.

